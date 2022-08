Un législateur démocrate accuse Google de ne pas contrôler les publicités trompeuses

Google n’a pas réussi à supprimer les publicités frauduleuses qui enfreignent ses politiques, selon le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., président du sous-comité sénatorial du commerce sur la protection des consommateurs.

Dans un lettre au PDG de Google, Sundar Pichai, signalé pour la première fois par Le Washington Post Mardi, Blumenthal a écrit que les politiques de Google sur les publicités trompeuses “semblent souvent être une loi lettre morte” en raison de son manque d’application.

“Je suis profondément préoccupé par le fait que Google ne semble pas disposé à protéger les consommateurs et les petites entreprises sur Google Ads, et a fait preuve d’une diligence raisonnable insuffisante contre la fraude et les abus”, a-t-il écrit.

La lettre de Blumenthal cite un article de 2021 de Le balisage qui a découvert que Google diffusait des publicités conçues pour ressembler à des sites Web gouvernementaux en violation de ses propres politiques. À l’époque, un porte-parole de Google a déclaré à la publication qu’il avait supprimé les annonces non conformes.

Mais Blumenthal a déclaré que son bureau avait récemment trouvé des publicités trompeuses utilisant les mêmes mots-clés mentionnés dans l’article. Son personnel a également trouvé des publicités pour des traitements de santé trompeurs, a-t-il ajouté.

Google a dans le passé processus de vérification ajoutés destiné à limiter l’usurpation d’identité des services gouvernementaux, comme l’obtention d’un passeport.

Mais Blumenthal a affirmé que l’existence continue de publicités trompeuses pèse sur les petites entreprises en rendant plus difficile et plus coûteuse l’apparition de leurs sites dans les résultats de recherche, tout en remplissant les poches de Google.

Blumenthal a déclaré que l’accent mis par Google sur “les publicités payantes plutôt que sur les vraies réponses” aboutit finalement à enterrer les plus petits concurrents.

“Nous avons mis en place des politiques strictes pour protéger les personnes et les annonceurs contre les abus, y compris des règles qui régissent l’utilisation des marques dans les campagnes publicitaires et protègent les entreprises contre les infractions”, a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué.

“Nos annonces de recherche Google sont également clairement étiquetées et nous nous appuyons sur des tests approfondis auprès des utilisateurs pour nous assurer que les étiquettes d’annonces répondent à nos normes élevées d’être visibles et de se distinguer des résultats non rémunérés. Nous examinons la lettre du sénateur Blumenthal et travaillerons directement avec son bureau pour fournir un plein réponse.”

