Un législateur de l’Indiana montre une arme à feu à des étudiants qui prônent le contrôle des armes à feu

INDIANAPOLIS (AP) — Une vidéo prise par un lycéen montre un législateur de l’Indiana brandissant une arme à feu devant des étudiants qui visitaient le Statehouse pour parler aux législateurs du contrôle des armes à feu.

Une étudiante de la Burris Laboratory School de Muncie a déclaré à l’Associated Press qu’elle et quatre autres étudiants étaient au Capitole de l’État mardi pour participer à une journée de plaidoyer avec Students Demand Action, une branche d’Everytown for Gun safety. Alana Trissel, 17 ans, a déclaré que le représentant de l’État, Jim Lucas, avait demandé aux étudiants ce qui les avait amenés au Capitole et avait commencé à défendre le droit aux armes à feu.

Lucas, un républicain de Seymour, et le groupe ont ensuite conversé à l’extérieur de l’ascenseur et l’un des étudiants a filmé l’interaction, comme l’a rapporté pour la première fois le journal. Dossier de l’Étatun site d’information sur le journalisme étudiant du Franklin College de Franklin, Indiana.

Dans la vidéo, Lucas a déclaré aux étudiants que les gens doivent se protéger et a fait référence aux échecs des forces de l’ordre pour éviter des pertes massives à l’école. fusillades à Parkland, en Floride, et Uvalde, Texas,

En parlant des endroits où les armes à feu sont interdites, Lucas a déclaré que les gens ne sont pas « vraiment libres » s’ils ne peuvent pas se défendre. Un étudiant hors caméra a demandé à Lucas s’il voulait dire porter une arme à feu. Un peu plus de six minutes après le début de la vidéo de 10 minutes, Lucas a déclaré : « Je le porte en ce moment » et il ouvre sa veste de costume, exposant une arme de poing dans son étui. On ne savait pas immédiatement quel type d’arme Lucas portait.

“Rien chez quelqu’un qui porte une arme à feu ne me fait me sentir en sécurité”, a déclaré un étudiant hors caméra après que Lucas ait soulevé sa veste.

L’Associated Press n’a pas pu joindre Lucas immédiatement mercredi et a laissé des messages à son attaché de presse et sur sa page Facebook. Les numéros de téléphone figurant dans les archives publiques répertoriés avec son nom n’étaient pas connectés.

En public Publications Facebook Mardi soir et mercredi, Lucas n’a pas décrit ses actions. Il a déclaré que la conversation « était respectueuse, mais il s’agissait clairement de faits, de raison et de logique plutôt que d’une simple émotion ».

“Je crains et je plains ceux qui sont endoctrinés à craindre ce qui est leur meilleur moyen de légitime défense”, a-t-il ajouté dans un communiqué. poster mercredi, dans lequel il a également fait des liens vers des articles de presse sur les meurtres de Parkland et d’Uvalde dans la section commentaires. « Les gens sont également endoctrinés à dépendre du gouvernement pour leur « sécurité », même lorsqu’il est démontré que le gouvernement a clairement statué qu’il n’a pas le devoir de nous protéger. »

Trissel a déclaré que la conversation avait « pris une tournure pour le pire » après avoir montré l’arme. Lorsqu’un étudiant lui a demandé pourquoi il ressentait le besoin de porter une arme à feu, Lucas a répondu « pour pouvoir me défendre ».

Trissel a contesté l’affirmation de Lucas selon laquelle l’argumentation du groupe était basée sur l’émotion, et elle a déclaré qu’elle se sentait discutée.

“Depuis qu’un législateur d’État avait montré une arme, je me sentais d’autant plus impuissante”, a-t-elle déclaré. «J’avais peur. Je me sentais seul. J’étais timide et presque pétrifié de peur.

Les législateurs de l’Indiana et leur personnel sont autorisés à porter des armes de poing au Capitole et sur des terrains complexes. Un projet de loi présenté cette année étendrait ce droit à certains des élus à l’échelle de l’État et leur personnel.

La vidéo montre Lucas disant aux étudiants de se rendre dans un stand de tir et d’apprendre à tirer, avant que Trissel ne l’interrompe et ne lui demande s’il a perdu quelqu’un à cause de la violence armée. Lucas a déclaré qu’il avait défendu sa famille à deux reprises avec une arme à feu et n’a pas donné plus de détails.

Lucas commence finalement à s’éloigner et demande : « Quelqu’un d’autre a-t-il des préoccupations rationnelles à aborder ? Lorsque la conversation reprit, il s’éloigna.

Trissel a déclaré qu’après avoir parlé à Lucas et à d’autres représentants de l’État au sujet du contrôle des armes à feu, elle avait quitté le Capitole sans se sentir entendue.

Lucas était dans l’actualité l’été dernier quand il a plaidé coupable à des accusations de délit de conduite en état d’ébriété après que la police a déclaré qu’il avait écrasé sa camionnette à travers un garde-corps d’autoroute inter-États et s’était éloigné. Lucas, qui a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 2012, a été autorisé à conserver son poste ; la loi de l’État interdit uniquement aux personnes condamnées pour crime d’exercer des fonctions électives.

Lucas est un fervent partisan de l’assouplissement des lois sur les armes à feu et a parrainé l’année dernière un projet de loi établissant une programme de formation aux armes de poing financé par l’État pour les enseignants.

Selon un rapport de La république de Columbus, Indiana, Lucas a déclaré aux étudiants lors d’un événement en 2020 que les lois sur le contrôle des armes à feu n’empêcheraient pas les massacres dans les écoles et qu’il portait en ce moment. Il a ensuite demandé si cela effrayait quelqu’un dans le public, selon le rapport.

Il a fait l’objet de controverses à plusieurs reprises dans le passé pour ce qui les critiques ont qualifié les publications sur les réseaux sociaux de racistes.