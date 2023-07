Un législateur conservateur britannique risque d’être expulsé du Parlement pour avoir tâtonné des étrangers dans un club londonien

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un législateur britannique accusé d’avoir tâtonné en état d’ébriété deux hommes dans un club privé devrait être suspendu du Parlement pendant huit semaines pour conduite « totalement inacceptable », a déclaré jeudi un organisme de surveillance des normes.

La décision entraînera probablement l’expulsion de Chris Pincher de la Chambre des communes par ses électeurs, déclenchant une élection spéciale pour son siège. Il s’agit de l’une des rares élections partielles malvenues auxquelles le gouvernement conservateur du premier ministre Rishi Sunak est confronté alors qu’il est aux prises avec une économie en berne et une popularité en baisse.

Pincher a démissionné de son poste de whip en chef adjoint du Parti conservateur il y a près d’un an suite à des allégations selon lesquelles il aurait agressé deux inconnus dans un club de Londres. Les allégations ont aidé à renverser le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, qui s’est demandé s’il était au courant des allégations d’inconduite lorsqu’il a donné à Pincher un poste de whip chargé de faire respecter la discipline de parti.

Le scandale a été la goutte d’eau qui a poussé une série de ministres à démissionner du gouvernement Johnson. Johnson a été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre mais est resté législateur jusqu’à ce qu’il démissionne le mois dernier après avoir été censuré pour avoir menti au Parlement au sujet des partis gouvernementaux enfreignant les règles pendant la pandémie de coronavirus.

Le comité des normes de la Chambre des communes a déclaré que Pincher avait serré les fesses d’un membre du personnel parlementaire et attrapé un fonctionnaire par l’aine au Carlton Club en juin 2022.

Le comité a déclaré que le comportement de Pincher était « complètement inapproprié, profondément préjudiciable aux personnes concernées et représentait un abus de pouvoir ».

Pincher a dit qu’il était « très désolé » pour ses actions, mais a ajouté qu’il ne pouvait pas s’en souvenir car il était ivre à l’époque. Il a été suspendu par le Parti conservateur après que les allégations ont émergé et a démissionné en tant que whip, mais a ignoré les appels à démissionner en tant que législateur.

Si les législateurs approuvent la suspension de huit semaines comme prévu, les électeurs de Pincher pourraient le rappeler par pétition, déclenchant une élection pour son siège à la Chambre des communes. Trois autres élections sont prévues plus tard ce mois-ci pour pourvoir les sièges laissés vacants par Johnson et deux de ses alliés.

La décision du comité réveille également la discussion sur les mauvais comportements dans la politique britannique. Connu depuis longtemps pour son atmosphère alcoolisée et machiste, le Parlement est désormais un lieu plus diversifié, mais les législateurs et le personnel affirment que l’intimidation, le harcèlement et les comportements inappropriés sévissent toujours dans un système qui permet en grande partie aux législateurs de s’autoréguler.