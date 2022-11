Un législateur clé de la Chambre qualifie l’effondrement de l’échange de crypto « d’un incendie de benne à ordures » lors de l’audience

Le représentant Patrick McHenry, républicain de Caroline du Nord et membre de haut rang du comité des services financiers de la Chambre, prend la parole lors d’une audience à Washington, DC

Appelant l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX “un incendie de benne à ordures”, les législateurs de la Chambre ont appelé mercredi les régulateurs bancaires américains à prendre des mesures de surveillance de l’industrie alors qu’ils enquêtent sur la façon dont la société de 32 milliards de dollars de Sam Bankman-Fried s’est effondrée en quelques jours.

“Il n’y a pas de revêtement de sucre. L’effondrement a été un incendie de benne à ordures. Les utilisateurs ont été laissés à l’extérieur. L’écosystème est dans les limbes”, a déclaré le représentant Patrick McHenry, le principal républicain du comité des services financiers de la Chambre lors d’une audition sur la sécurité des États-Unis. système financier mercredi.

McHenry, qui est probablement le nouveau président du comité si les républicains prennent le contrôle de la Chambre comme prévu, a annoncé une audience bipartite sur l’effondrement du FTX avec la présidente actuelle du comité Maxine Waters, D-Californie, plus tôt mercredi matin.

Après qu’un accord visant à consolider ses liquidités a échoué la semaine dernière, FTX a déposé vendredi une demande de mise en faillite (Chapter 11) avec 130 sociétés affiliées, dont la société de trading de cryptographie de Bankman-Fried, Alameda Research, et FTX.us, la filiale américaine de la société. Bankman-Fried a depuis démissionné de son poste de PDG de la société qu’il a fondée – dont l’effondrement provoque une cascade d’événements dans tout le secteur.

Le prêteur de crypto-monnaie BlockFi Inc. serait en train d’évaluer la faillite, disant aux investisseurs qu’il a une “exposition significative” à l’échec de FTX. Un autre prêteur de crypto-monnaie, Genesis Global Trading, a déclaré à ses clients dans une série de tweets plus tôt mercredi qu’il suspendait les nouveaux prêts et les rachats de clients alors qu’il cherchait de nouvelles sources de liquidités. “Nous avons embauché les meilleurs conseillers de l’industrie pour explorer toutes les options possibles”, a déclaré la société.

“Compte tenu de l’échec de FTX, il est plus important que jamais que le Congrès mette à jour nos lois”, a déclaré Waters à Michael J. Barr, vice-président du Conseil de surveillance des gouverneurs de la Réserve fédérale, qui a témoigné devant le comité. “Et il est temps pour les régulateurs de mettre à jour le règlement pour renforcer les protections des consommateurs et des investisseurs ainsi que les garanties pour notre système financier et le risque de l’écosystème d’accès numérique.”

Barr a déclaré que peu de banques sont impliquées dans ou échangent des actifs cryptographiques, mais la Réserve fédérale publiera bientôt “des conseils et de la clarté” aux institutions financières qui se livrent à des activités liées à la cryptographie. “À ce jour, très peu de banques se sont engagées dans cette activité, et nous voulons donc nous assurer que ces règles sont en place alors que le niveau d’activité est relativement modéré”, a déclaré Barr.

Il s’est félicité des nouvelles lois qui nécessiteraient une couche supplémentaire de réglementation et de supervision pour les institutions financières qui offrent des pièces stables, un type de crypto-monnaie dont la valeur est liée à un instrument fixe, comme le dollar américain.

“Parce que l’argent privé peut créer d’énormes risques pour la stabilité financière. À moins qu’il ne soit correctement réglementé”, a-t-il déclaré.