LONDRES – Jacob Rees-Mogg, un législateur britannique conservateur qui dirige la Chambre des communes, a provoqué la colère en critiquant un programme de l’UNICEF qui devrait fournir des repas gratuits aux enfants en Grande-Bretagne pour la première fois en 74 ans. l’histoire.

M. Rees-Mogg a accusé jeudi l’agence des Nations Unies pour l’enfance d’avoir organisé un «coup politique» et l’a exhortée à concentrer ses efforts ailleurs après que l’UNICEF ait déclaré qu’il servirait des repas à 15 000 enfants dans le pays, principalement à Londres.

«C’est un véritable scandale que l’UNICEF fasse de la politique de cette manière alors qu’il est censé s’occuper des personnes dans les pays les plus pauvres, les plus démunis du monde, où les gens meurent de faim, où il y a des famines et où il y a des civils. guerres », a-t-il déclaré lors d’une session parlementaire.

M. Rees-Mogg a déclaré que l’UNICEF «devrait avoir honte de lui-même».

L’UNICEF, qui fournit une aide humanitaire et de développement aux enfants dans 190 pays, a décrit la pandémie de coronavirus comme la crise la plus urgente affectant les enfants depuis la Seconde Guerre mondiale. En Grande-Bretagne, il a averti qu’en plus des 2,4 millions d’enfants déjà en situation d’insécurité alimentaire, la situation s’est aggravée pour de nombreuses autres familles depuis mars.