Un législateur britannique fait face à une accusation de racisme pour l’ordre public

Député britannique et ancien commandant de l’ONU en Bosnie, Bob Stewart parle pendant le rallye. (Photo de Thomas Krych/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Un législateur britannique a été inculpé par la police de deux atteintes à l’ordre public.

Bob Stewart fait face à une accusation d’utilisation de mots ou de comportements menaçants ou abusifs ou de comportement désordonné et l’infraction a été aggravée par la race.

Le législateur de 73 ans a également été accusé « d’avoir utilisé des propos ou des comportements menaçants ou abusifs susceptibles de provoquer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse ».

Un député britannique qui commandait autrefois les casques bleus de l’ONU en Bosnie a été inculpé lundi par la police de deux atteintes à l’ordre public, dont une « aggravée par la race ».

Le député conservateur Bob Stewart fait face à une accusation d' »utilisation de propos ou de comportement menaçants ou abusifs ou de comportement désordonné et l’infraction a été aggravée par la race », a déclaré la police métropolitaine de Londres.

Le législateur de 73 ans a également été accusé « d’avoir utilisé des propos ou des comportements menaçants ou abusifs susceptibles de provoquer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse », a-t-il ajouté.

« Les deux infractions auraient eu lieu le mercredi 14 décembre 2022 à Belgravia, Londres », a noté le Met, affirmant que Stewart comparaîtra devant le Westminster Magistrates ‘Court le 5 juillet.

La force a déclaré avoir reçu un rapport en ligne quatre jours plus tard d’un homme alléguant qu’il avait été victime d’abus verbaux à caractère raciste et qu’à la suite d’une enquête, les procureurs avaient autorisé les accusations.

Il n’a pas révélé plus de détails sur l’incident.

Le Guardian a rapporté l’année dernière que Stewart avait été impliqué dans une confrontation le 14 décembre avec un militant bahreïni des droits de l’homme.

Le journal a publié des séquences vidéo montrant le député conservateur crier après Sayed Alwadaei, le directeur de l’Institut des droits et de la démocratie de Bahreïn, devant une réception organisée par l’ambassade de Bahreïn.

On pouvait entendre Alwadaei interroger Stewart sur un voyage payé par le gouvernement bahreïni, demandant au législateur britannique « combien vous êtes-vous vendu au régime bahreïni? »

Stewart a répondu « faites-vous bourrer » et « Bahreïn est un super endroit » avant d’ajouter « va-t’en, je te déteste » et « retourne à Bahreïn », ainsi que de dire à Alwadaei « la ferme, espèce d’homme stupide » et « / news24/you « je retire de l’argent à mon pays », ont montré les images.

Le Guardian a déclaré que l’activiste s’était plaint au parti conservateur par la suite et qu’il cherchait des conseils juridiques au sujet des commentaires de Stewart.

Alwadaei a partagé des articles de journaux en ligne sur l’accusation de Stewart sur les réseaux sociaux et a écrit: « C’est une étape importante vers la responsabilité.

« Je place ma confiance dans le système judiciaire britannique à mesure que l’affaire avance. »

Stewart, dont il est entendu qu’il restera député conservateur pendant l’affaire, s’est excusé pour ses remarques en décembre dernier, déclarant au Guardian qu’il avait été « constamment raillé ».

Ancien officier de l’armée britannique qui a commandé les forces de maintien de la paix des Nations Unies en Bosnie pendant le conflit des Balkans dans les années 1990, il a pris sa retraite de l’armée en 1996 et est devenu député en 2010.