Un législateur brésilien suscite une réaction violente après avoir appelé à réviser les lois sur le travail des enfants, citant l’argent olympique d’un skateur de 13 ans

Sostenes Cavalcante, député du Parti démocrate à Rio de Janeiro, s’est adressé à Twitter lundi pour proposer une révision de la loi sur le travail des enfants au Brésil – qui interdit à toute personne de moins de 14 ans d’occuper un emploi – suggérant que la médaille d’argent de Leal montrait que les jeunes enfants sont capables d’être employé.

« Les enfants brésiliens de 13 ans ne peuvent pas travailler, mais la patineuse Rayssa Leal a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques », il mentionné, ajouter « Hé! C’est juste une pensée… Félicitations à notre médaillé olympique ! tout en réclamant un « révision du Statut de l’enfant et de l’adolescent maintenant ! »

En autre tweeter plus tard lundi, Cavalcante a cité un extrait de la loi sur le travail qui fixe à 14 ans l’âge minimum de travail, disant qu’il aimerait voir cet article particulier modifié.

La proposition n’a pas été bien accueillie par de nombreux observateurs en ligne, le journaliste brésilien Glenn Greenwald notant que le tweet de Cavalcante était inondé de critiques.

Les Brésiliens distribuent tout à fait le ratio: pic.twitter.com/KDa5EOFa1T – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 26 juillet 2021

Le sénateur brésilien Paulo Rocha a rejoint les détracteurs, appel l’idée « absurde » en disant Cavalcante « a profité de la victoire d’un athlète de 13 ans pour demander une révision de [the law] et défendre le TRAVAIL DES ENFANTS.

Il n’y a aucune comparaison entre le travail des enfants et la médaille Rayssa. Les enfants doivent étudier, jouer, faire du sport. Travailler signifie ne pas avoir le temps pour tout cela.

Paulo Sergio Pinheiro, diplomate brésilien et militant de longue date des droits humains, a également panoramique la suggestion, partageant une photo d’un Leal souriant aux côtés d’une jeune fille brésilienne lavant le pare-brise d’une voiture tout en demandant à Cavalcante de comparer leurs situations.

« Quelle vision déformée de la réalité est de penser qu’un enfant qui fait du sport est la même chose qu’un enfant qui travaille ? Pensez-vous que les deux filles sur la photo jouent le même « rôle » dans la société ? Cette fausse symétrie est absurde ! il a dit.

Que visão deturpada da realidade e essa para achar que uma criança praticando esporte é a mesma coisa que uma criança trabalhando? Você acha que ambas as meninas da foto estão desempenhando a mesma ‘função’ na sociedade?É um absurdo essa falsa simetria! pic.twitter.com/iEPCBNNTDi – Paulo Pinheiro (PSOL Carioca) (@paulopinheirorj) 26 juillet 2021

Un critique argumenté la déchiqueteuse de 13 ans n’aurait probablement pas connu le succès olympique si elle avait « canne coupante travaillée » plutôt que de pratiquer son sport, tandis qu’un autre demandé si Cavalcante avait « Avez-vous déjà entendu parler d’une Olympiade d’ensacheuses de supermarchés ? Championnat du monde des chargeurs de ciment ? Coupe de récolte de canne ? » ajoutant d’un air moqueur, « C’est juste une pensée. »

Le parti du député a ensuite publié une déclaration sur la controverse, affirmant que Cavalcante exprimait son opinion personnelle et que le Parti démocrate soutenait le « protections complètes » des lois existantes sur le travail des enfants.

Contacté par un point de vente local, l’avocat brésilien Henrique Soares Melo a expliqué que la participation de Leal aux jeux de Tokyo n’était pas considérée comme un « travail » en vertu des lois du pays.

« La médaillée olympique ne travaille pas, elle concourt et pour cela elle reçoit une autorisation spécifique de concourir grâce à une concession de ses parents », il a dit. « Même s’ils ont des prix, elle ne travaille pas. C’est totalement différent de prendre un enfant et de lui permettre de faire n’importe quel travail au sein d’une entreprise.

Selon les données compilées par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), environ 2,5 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 17 ans travaillent actuellement dans le pays, la plupart faisant du travail domestique, de l’agriculture, de la construction et même participant au trafic de drogue.

Malgré la vague d’indignation, cependant, certains ont pris la défense du politicien, plusieurs commentateurs affirmant que travailler à un âge précoce leur avait été bénéfique, tandis qu’un autre a déclaré que la décision devrait être « entre la personne, ses parents et son employeur.

D’accord avec vous pour dire qu’il a politisé cela inutilement. Mais les lois sur le travail des enfants peuvent être idiotes dans un monde de plus en plus numérique où les enfants pourraient éventuellement passer plus de temps à coder qu’à regarder YouTube. – Scott Moore (@scottcmoore1) 26 juillet 2021

Le fait de pouvoir travailler au début de mon adolescence m’a non seulement littéralement sauvé la vie, mais m’a également beaucoup aidé à éviter d’autres ennuis. Ce n’est pas quelque chose qui devrait impliquer quelqu’un d’autre que les directeurs. — Andrés Yver (@Odd_ysseus) 26 juillet 2021

Bon. Nous n’avons pas besoin que l’État interfère avec la vie des gens parce qu’ils pensent que quelqu’un est trop jeune pour travailler. Cette décision est entre la personne, ses parents et son employeur. Ce n’est pas l’affaire du gouvernement. – Bruce Fenton @ brucefenton (@brucefenton) 26 juillet 2021

