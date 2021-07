Un législateur bédouin cherche le changement grâce au nouveau gouvernement israélien

La communauté arabe, y compris les Bédouins, représente 20 % de la population d’Israël. Ils ont la citoyenneté, y compris le droit de vote, mais sont confrontés à une discrimination généralisée. Ils ont des liens familiaux étroits avec les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza occupés par Israël, et s’identifient largement à leur cause, ce qui amène de nombreux Israéliens à les considérer avec méfiance.