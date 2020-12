Un législateur autrichien a testé un verre de cola pour le coronavirus lors d’un discours enflammé accusant le gouvernement de tyrannie médicale et dénonçant la « dictature » de la santé du gouvernement – et le soda s’est avéré être positif pour Covid.

Michael Schnedlitz, membre du Conseil national autrichien et secrétaire général du Parti de la liberté de droite, a dénoncé le programme de dépistage du gouvernement et d’autres mesures contre les coronavirus en s’adressant jeudi à ses collègues du Parlement. Au cours de son discours, Schnedlitz a administré un test rapide de Covid-19 sur un verre de cola, montrant à ses collègues après quelques minutes que la boisson gazeuse sucrée avait été testée positive pour le virus.

Il a décrit les tests comme « Sans valeur » et a déclaré que le test Covid-19 financé par l’État était un «Redistribution massive de l’argent des impôts en direction de l’industrie pharmaceutique.» Il a ensuite accusé le gouvernement de «Lumière de la dictature», affirmant «Les Autrichiens ont été privés de leurs droits fondamentaux, tels que leurs libertés civiles et le droit à la liberté d’expression», pendant la crise sanitaire. Le législateur a déclaré que les restrictions de Covid-19 avaient entraîné des faillites, un chômage de masse et des crises sociales et économiques, et « volé » enfants de leur éducation.

Les commentaires de Schnedlitz ont reçu des éloges sur les réseaux sociaux, mais certains ont contesté sa technique de test. Selon le journal allemand Die Welt, le législateur autrichien a mal administré le test, sautant une étape importante avant de vérifier l’échantillon pour le virus.

