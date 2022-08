Un législateur au franc-parler choisi pour diriger l’opposition sud-coréenne

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le législateur Firebrand Lee Jae-myung a été élu dimanche à la tête du principal parti d’opposition sud-coréen, des mois après que sa courte défaite présidentielle face à l’opposant conservateur Yoon Suk Yeol a laissé les libéraux dans le désarroi.

La victoire dominante de Lee dans la course à la présidence du Parti démocrate met fin à un vide de leadership de plusieurs mois pour les libéraux, qui contrôlent toujours la majorité au Parlement. Cela ravive sa rivalité avec Yoon, un novice politique relatif qui a vu sa popularité décliner depuis son entrée en fonction en mai dans un contexte de détérioration de l’économie, d’incidents politiques en matière d’éducation et d’autres problèmes nationaux et de nominations mal gérées au Cabinet.

Lee, qui a remporté près de 78% des voix des membres du parti, a été annoncé comme nouveau président des démocrates lors d’une convention tenue dans un stade de gymnastique de la capitale, Séoul. Dans son discours d’acceptation, Lee a critiqué l’administration Yoon pour ce qu’il a décrit comme des échecs à remédier aux inégalités économiques flagrantes du pays, mais a également déclaré qu’il était prêt à coopérer avec Yoon et le parti conservateur au pouvoir s’ils « empruntent la bonne voie pour le peuple et pays.”

Il a souligné que sa principale mission était de ramener les démocrates au pouvoir.

“La convention d’aujourd’hui est le début de notre marche victorieuse, y compris lors des élections législatives deux ans plus tard, des élections municipales et des gouverneurs quatre ans plus tard et de l’élection présidentielle cinq ans plus tard”, a déclaré Lee, alors que ses partisans l’acclamaient et scandaient son nom.

Yoon, qui a devancé Lee par une marge historiquement étroite de 0,7 point de pourcentage lors des élections de mars, n’a pas immédiatement commenté la victoire de Lee à la convention démocrate.

Les démocrates étaient sans président depuis mars et le parti était dirigé par un comité d’urgence après la démission de la direction précédente à la suite de la défaite de Lee à l’élection présidentielle.

Lee, qui a appelé au revenu de base universel et à l’engagement avec la Corée du Nord dotée d’armes nucléaires pendant la campagne présidentielle, est l’une des figures les plus polarisantes de la politique sud-coréenne.

Les partisans de Lee apprécient son style franc et le voient comme un héros anti-élitiste qui pourrait réparer la politique de l’establishment, éradiquer la corruption et résoudre les inégalités économiques croissantes, un marché du travail en déclin et la flambée des prix de l’immobilier.

Pour ses détracteurs, l’homme de 57 ans est considéré comme un populiste dangereux qui diabolise ses adversaires conservateurs et ne parvient pas à soutenir ses vœux ambitieux de dépenses sociales avec des plans de financement réalistes.

Yoon a connu des débuts difficiles au pouvoir alors qu’il est aux prises avec une économie battue par la hausse des prix et le chômage et une Corée du Nord de plus en plus agressive, qui a accéléré ses essais de missiles à un rythme record cette année tout en menaçant des conflits nucléaires avec la Corée du Sud et les Etats Unis

Les cotes d’approbation de Yoon ont chuté à 30 ou moins ces dernières semaines en raison de décisions politiques impopulaires, y compris un plan mal expliqué visant à ce que les enfants commencent l’école plus tôt, ce qui a déclenché une violente réaction publique et contraint son ministre de l’Éducation à démissionner ce mois-ci. Yoon n’a pas encore de ministre de la Santé, suite au retrait de deux candidats pour des accusations de népotisme et d’utilisation illégale des fonds de campagne.

Yoon a également été critiqué pour sa réticence à rencontrer la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, lors de sa visite en Corée du Sud à la suite d’un voyage à Taïwan au début du mois qui a exaspéré la Chine. Yoon, qui était en vacances, a parlé à Pelosi par téléphone plutôt que face à face. Ses détracteurs l’ont accusé d’éviter de la voir pour protéger les relations avec la Chine.

Kim Tong-hyung, Associated Press