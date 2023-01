Un législateur américain propose “un seul” char Abrams pour l’Ukraine

Le membre du Congrès Michael McCaul suggère d’inciter l’Allemagne à envoyer ses Léopards à Kiev

Le représentant américain Michael McCaul a fait valoir que l’annonce de son intention de fournir à l’Ukraine les fameux chars M1 Abrams américains – même si un seul des géants est effectivement expédié – ne laisserait à l’Allemagne aucune excuse pour retarder davantage l’envoi de ses chars Leopard à Kiev.

“Si nous annoncions que nous allions donner des chars Abrams, un seul… ce que j’entends, c’est que l’Allemagne attend que nous prenions les devants”, McCaul a déclaré dimanche dans une interview à ABC News. “Ensuite, ils mettaient des chars Leopard dedans.”

Le républicain du Texas, qui préside la commission des affaires étrangères de la Chambre, a ajouté qu’une telle tactique inciterait également Berlin à donner sa permission aux autres pays européens qui utilisent le Leopard pour donner certains de leurs chars à l’Ukraine.

McCaul a été parmi les républicains les plus bellicistes de la Chambre, promettant de continuer à fournir des armes à l’Ukraine pour combattre les forces russes, quelle que soit l’opposition croissante du public à l’aide. Il a affirmé que Kiev devait recevoir de toute urgence des chars et de l’artillerie à plus longue portée, pour aider à repousser une prétendue offensive imminente des Russes.

Interrogé par l’ancre d’ABC Martha Raddatz si un seul char Abrams serait suffisant pour inciter l’Allemagne à fournir des armes plus avancées à l’Ukraine, McCaul a laissé entendre que Washington pourrait tromper son allié.

Même dire que nous allons mettre des chars Abrams, je pense, serait suffisant pour que l’Allemagne se déchaîne [its Leopard tanks]

McCaul a également déclaré que Kiev avait besoin d’artillerie à plus longue portée pour frapper des cibles en Crimée, écartant les risques de permettre des attaques sur la péninsule, que Moscou considère comme un territoire russe souverain. Lorsqu’on lui a demandé comment le président russe Vladimir Poutine pourrait réagir, McCaul a souligné comment Washington s’en était apparemment sorti avec les escalades passées de l’aide, comme l’octroi de lance-roquettes HIMARS à l’Ukraine.

Le sénateur Chris Coons, un démocrate du Delaware, a également appelé à envoyer des chars de combat en Ukraine. “Si cela nécessite que nous envoyions des chars Abrams afin de débloquer l’obtention des chars Leopard d’Allemagne, de Pologne, d’autres alliés, je soutiendrais cela”, dit-il à Raddatz.

Les rapports des médias ont suggéré que Berlin n’était pas disposé à envoyer ses chars à moins que les États-Unis ne prennent un engagement similaire. Washington a jusqu’à présent refusé de fournir ses chars Abrams, arguant qu’ils sont très complexes à opérer et nécessitent une formation poussée.

Les principaux pays de l’OTAN ne sont pas parvenus à un accord sur l’envoi des chars de combat de fabrication allemande en Ukraine lors d’une réunion vendredi des donateurs militaires occidentaux à la base aérienne américaine de Ramstein. Cependant, dimanche, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a laissé entendre que Berlin «ne ferait pas obstacle » si la Pologne décide d’envoyer ses propres Léopards en Ukraine.