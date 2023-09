Un législateur américain clé appelle à suspendre l’aide de plusieurs millions de dollars à l’Égypte | Actualités sur les droits de l’homme

Un haut législateur démocrate aux États-Unis a appelé à suspendre l’aide de centaines de millions de dollars à l’Égypte en raison de préoccupations en matière de droits de l’homme, au milieu d’appels croissants à une réduction drastique de l’aide.

Le membre du Congrès Gregory Meeks, membre éminent de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a fait cette demande vendredi, affirmant que l’Égypte n’avait pas satisfait aux critères en matière de droits de l’homme fixés par les législateurs pour recevoir l’aide.

Les législateurs américains ont imposé des conditions en matière de droits de l’homme à 320 millions de dollars sur les 1,3 milliard de dollars que le Caire reçoit chaque année de Washington.

Mais l’administration du président Joe Biden a levé ces conditions au début du mois, au motif que l’aide sert les intérêts nationaux des États-Unis. Finalement, il n’a retenu que 85 millions de dollars.

« Aujourd’hui, j’ai demandé au Département d’État de suspendre une partie du financement militaire américain à l’Égypte qui est conditionné à des critères liés aux droits de l’homme », a déclaré Meeks dans un communiqué, faisant référence aux 235 millions de dollars restants.

« Le Congrès a besoin de plus de clarté de la part du Département d’État sur la manière dont les préoccupations concernant le traitement des prisonniers politiques, des journalistes, ainsi que l’état de droit, sont traitées dans nos relations bilatérales. »

Cet appel intervient alors que le sénateur démocrate Bob Menendez fait face à des accusations de corruption suite à des allégations selon lesquelles il aurait accepté des pots-de-vin pour offrir des faveurs politiques, notamment pour promouvoir les intérêts du gouvernement égyptien à Washington.

Menendez, qui a démissionné de ses fonctions de président de la commission sénatoriale des relations étrangères après les accusations, a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable. Mais son inculpation a conduit à de nouvelles demandes au Congrès de réévaluer l’aide à l’Égypte.

« Il s’agit d’une série d’allégations dévastatrices et, en tant que comité, nous avons désormais la responsabilité de comprendre ce que faisait l’Égypte et ce que l’Égypte pensait obtenir », a déclaré Chris Murphy plus tôt cette semaine.

« Il y aurait de sérieuses implications pour la politique américaine à l’égard de l’Égypte si – comme le suggère l’acte d’accusation – ils essayaient d’utiliser des moyens illicites pour s’attirer les faveurs du comité. »

La déclaration de Meek vendredi n’a pas répondu aux accusations de Menendez, mais le membre du Congrès s’est engagé à faire pression pour « garantir que les droits de l’homme et la sécurité nationale soient des piliers essentiels ».

Des groupes de défense des droits ont accusé le gouvernement du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 2013, d’avoir emprisonné des dizaines de milliers de dissidents et d’avoir interdit pratiquement toutes les formes d’opposition politique. Le Caire a nié détenir des prisonniers politiques.

L’Égypte a lancé une « Stratégie nationale des droits de l’homme » en 2021 pour améliorer son bilan, mais les groupes de défense des droits ont rejeté cet effort. Amnesty International, par exemple, a qualifié cela de « camouflage brillant » pour des abus « incessants ».

L’Égypte est l’un des principaux alliés des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Même si les responsables de l’administration Biden ont critiqué verbalement l’Égypte en matière de droits de l’homme, ils ont souvent salué les efforts de médiation du Caire entre Israël et les groupes palestiniens à Gaza.

En tant que candidat, Biden a promis de donner la priorité aux droits de l’homme dans sa politique étrangère et a critiqué les liens étroits de son prédécesseur Donald Trump avec El-Sisi.

« Plus de chèques en blanc pour le « dictateur préféré » de Trump », a-t-il écrit dans un article sur les réseaux sociaux en 2020, faisant référence au président égyptien.