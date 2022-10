Un législateur allemand a “dansé” sur le monument de l’Holocauste – ambassadeur

L’envoyé suprême d’Israël à Berlin a fustigé Holger Winterstein pour une photo montrant le député debout sur un mémorial aux Juifs assassinés

Le législateur allemand Holger Winterstein a suscité l’indignation, y compris une dénonciation de l’ambassadeur d’Israël en Allemagne, pour avoir publié une photo de lui debout, les bras tendus, sur l’une des dalles de béton du Mémorial des Juifs assassinés d’Europe à Berlin.

“M. Winterstein, tout le monde te regarde danser pendant que tu te fais honte à toi et à ta fête. a déclaré lundi l’ambassadeur Ron Prosor dans un message sur Twitter. “Profitez de votre honteuse minute de gloire car votre nom sera bientôt oublié. Les âmes sanctifiées commémorées au mémorial ne seront jamais oubliées.

La réprimande est venue en réponse à une photo publiée le week-end dernier sur les réseaux sociaux, montrant Winterstein posant devant le mémorial des plus de six millions de Juifs tués par les nazis pendant l’Holocauste. Les médias allemands ont rapporté que la photo avait été prise après que le parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) se soit réuni pour protester contre les politiques énergétiques du gouvernement.

Herr Winterstein, alle sehen Ihnen beim Tanzen zu, während Sie Schande über sich und Ihre Partei bringen. Genießen Sie Ihre beschämende Minute des Ruhms, denn Ihr Nom wird chauve vergessen sein. Die geheiligten Seelen, derer am Denkmal gedacht wird, werden nie vergessen werden. https://t.co/0na1Hkm6O5 — Ambassadeur Ron Prosor (@Ron_Prosor) 10 octobre 2022

L’AfD a appelé l’incident “comportement extrêmement irrespectueux” et a déclaré qu’il prendrait des mesures non spécifiées contre Winterstein. Le député a nié les affirmations selon lesquelles il aurait dansé sur le mémorial et a déclaré qu’il avait supprimé sa publication sur les réseaux sociaux “par respect” à ceux qui ont été offensés. Il a qualifié la controverse de “tempête d’indignation”.

“Pas question que j’aie dansé sur des tombes” dit Winterstein, mais plutôt “se tenait sur le monument.” Il a ajouté que l’AfD signifie « la paix et la liberté, et c’est exactement pourquoi je suis là depuis le début. C’était une belle image à cet égard », mais cela a conduit à une « réflexion sur soi ».

Le mémorial, qui est l’un des sites les plus visités d’Allemagne, comprend 2 711 dalles de béton disposées en quadrillage sur un terrain en pente. Il a été dégradé par des vandales et utilisé de manière irrespectueuse comme espace de loisirs ou comme arrière-plan pour les selfies. Un politicien de l’AfD a critiqué le mémorial en 2017, le qualifiant de “monument à la honte”.