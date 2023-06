Un lecteur de nouvelles de la BBC transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence afin de sauver la vue

Une lectrice de la BBC a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence afin de sauver sa vue.

Lucy Owen est un visage familier des téléspectateurs de BBC Wales Today, mais a récemment dû s’absenter de son travail pour se faire opérer d’urgence des yeux.

Une lectrice de nouvelles de la BBC a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence à l’œil[/caption] Twitter

Lucy Owen a partagé un cliché sur les réseaux sociaux après une opération pour une rétine détachée[/caption]

La femme de 52 ans risquait de perdre la vue après qu’un opticien eut remarqué qu’elle avait un décollement de la rétine.

Bien que l’opération ait été un succès, elle ne retrouvera pas complètement sa vision avant plusieurs mois.

Lucy s’est tournée vers les réseaux sociaux pour offrir à ses abonnés une mise à jour de sa santé une fois de retour de l’hôpital.

Elle a écrit: « Merci beaucoup pour vos adorables messages, c’est si gentil de votre part. Devoir rester allongé sur le côté pendant une semaine et ne pas retrouver ma vision avant quelques mois – délicat pour l’autocue !

«Mais regardez ce que j’ai eu de mes merveilleux collègues du Wales Today. Quelle chance de travailler avec des gens aussi magnifiques.

La photo d’accompagnement montrait Lucy allongée sur le côté sur son canapé avec un oreiller sous la tête et son adorable chien assis à côté d’elle.

Elle tenait une boîte cadeau sur son œil malade tandis qu’un énorme bouquet de fleurs était posé sur la table basse à côté d’elle ainsi qu’une carte Get Well Soon.

La rétine est une fine couche à l’arrière de l’œil, lorsqu’elle se détache, elle doit être traitée rapidement pour l’empêcher d’affecter la vue d’une personne de façon permanente.

Lucy a écrit après avoir subi la chirurgie corrective : « Encore une fois, je dois dire un grand merci au NHS.

«Rentrer chez moi après que M. Williams et l’incroyable équipe @CV_UHB (Cardiff and Vale University Health Board) m’ont empêché de perdre la vue de mon œil grâce à une intervention chirurgicale pour un décollement de la rétine.

« Très reconnaissant à mon opticien qui l’a repéré et s’est précipité chez moi. Diolch tout. Gardez également un œil sur le vôtre.

Lucy présente sur BBC Wales Today[/caption]