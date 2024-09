Un leaker vient de révéler le prix et la date de lancement de la Nintendo Switch 2

Sony a fait sensation cette semaine avec l’annonce de la PS5 Pro et son prix exorbitant de 700 $/700 £. Alors que de nombreux joueurs se demandent s’ils doivent acheter ou abandonner la PlayStation la plus puissante de tous les temps, un autre géant du jeu vidéo se profile à l’horizon.

Je parle bien sûr de la Nintendo Switch 2 et des rumeurs de plus en plus nombreuses selon lesquelles elle s’apprête à être lancée et à prendre sa place parmi les meilleures consoles de jeux portables. Par exemple : l’utilisateur Discord moistycharlie a laissé une note alléchante sur le serveur GTA VI suggérant que la prochaine machine de Big N n’est qu’à quelques semaines.

Merci à Reddit pour avoir fait une capture d’écran de celle-ci, mais la rumeur dit que la Switch 2 de Nintendo sera annoncée au début du mois prochain avec un prix de base de 400 $. Et moistycharlie pense que la console sera également disponible en deux références différentes.

(Crédit image : Discord)

Faut-il croire à cette fuite, retirer 400 $ de votre compte courant et prendre congé du mois d’octobre ? Bien sûr que non ; nous parlons d’Internet.

D’autre part, la raison pour laquelle nous attirons votre attention sur cette fuite particulière est que ce même utilisateur a correctement prédit la date de l’annonce. et Le prix de la PS5 Pro était annoncé avant même que cela ne se produise. Mais comme le dit le vieil adage, les performances passées ne sont pas garantes du succès futur. Soyez donc prudent.

L’idée de deux SKU semble être un pari sûr. Elle pourrait servir de base à deux appareils Switch 2, l’un exclusivement numérique et l’autre, peut-être plus cher, avec un emplacement pour cartouches physiques. PlayStation et Xbox ont toutes deux adopté cette approche, car le monde se tourne de plus en plus vers les téléchargements numériques.

Ce prix de 400 $ (qui sera probablement de 400 £ au Royaume-Uni et un prix similaire en dollars australiens en Australie) est cependant un sujet de discussion intéressant. La Switch originale a été lancée à 299 $ avec un écran LCD et 32 ​​Go de stockage intégré. L’édition OLED suivante a fait grimper ce prix à 349 $. Il ne semble donc pas exclu que Nintendo augmente le prix avec les spécifications accrues de la Switch 2 à 400 $.

Nintendo a depuis longtemps abandonné la course à l’armement avec PlayStation ou Xbox en termes de puissance. Mais il est indéniable que l’arrivée sur le marché de la PS5 Pro d’une nouvelle console à près de la moitié du prix et dotée d’une série d’exclusivités propriétaires pourrait permettre à Nintendo de gagner quelques joueurs supplémentaires.

Vous pouvez suivre les dernières nouvelles sur la Nintendo Switch 2 dans notre centre de rumeurs dédié ici.