Un leaker révèle des détails peu inspirants sur le Samsung Galaxy S25 Ultra

Fuite @UniverseIce a apporté plus de lumière sur l’état du Galaxy S25 Ultra, des mois avant que Samsung ne dévoile l’appareil. Pour le contexte, le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy Z Fold6 (curr. 1 679,99 $ – 512 Go sur Amazon) Les Galaxy S25 Ultra et S25 Plus resteront probablement les appareils phares de la société jusqu’en janvier 2025, date à laquelle elle présentera non seulement le Galaxy S25 Ultra, mais aussi le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus. Néanmoins, les fuites ont partagé de nombreux détails sur la série Galaxy S25 au cours des dernières semaines, même s’il reste à voir à quoi ressemble réellement chacun d’entre eux.