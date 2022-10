Un leader pro-liberté du Cachemire emprisonné décède en garde à vue

NEW DELHI (AP) – Altaf Ahmad Shah, un éminent politicien du Cachemire qui a contesté la domination de l’Inde sur la région contestée pendant des décennies et qui a été emprisonné par les autorités indiennes au cours des cinq dernières années, est décédé alors qu’il était en garde à vue, a annoncé mardi sa famille. Il avait 66 ans.

Shah a été arrêté par les autorités indiennes en 2017 dans une «affaire de financement du terrorisme» et a été détenu à la prison de Tihar à New Delhi, où on lui a diagnostiqué un cancer du rein en septembre. Après des appels répétés de la famille aux hauts responsables du gouvernement, y compris une lettre au ministre indien de l’Intérieur Amit Shah, le dirigeant emprisonné a été transféré à l’Institut indien des sciences médicales de New Delhi pour y être soigné, où il est décédé lundi soir.

Les responsables de la prison de Tihar n’ont pas immédiatement commenté la mort de Shah.

Shah est le quatrième dirigeant séparatiste du Cachemire sous contrôle indien à être mort en garde à vue au cours des trois dernières années. Il faisait partie de Tehreek-e-Hurriyat, un groupe politique anti-indien, et l’un des plus fervents partisans des demandes de fusion du Cachemire avec le Pakistan.

L’année dernière, le beau-père de Shah et le plus fervent leader anti-indien de la région, Syed Ali Geelani, 91 ans, est décédé dans sa résidence de Srinagar après près de 10 ans d’assignation à résidence. Plus tôt en 2021, le dirigeant séparatiste Mohammed Ashraf Sehrai, 78 ans, est décédé des suites de multiples maux en prison.

L’Inde a arrêté des milliers de Cachemiris en vertu de lois strictes imposées lorsqu’une rébellion armée a éclaté en vue de l’indépendance de la région ou de la fusion avec le Pakistan, qui contrôle une autre partie du territoire. Des groupes de défense des droits affirment que l’Inde a utilisé la loi pour étouffer la dissidence et contourner le système judiciaire, sapant la responsabilité, la transparence et le respect des droits de l’homme.

L’Inde considère la rébellion armée comme une guerre par procuration du Pakistan et considère qu’il s’agit d’un terrorisme parrainé par l’État. La plupart des Cachemiris musulmans considèrent qu’il s’agit d’une lutte légitime pour la liberté et soutiennent l’objectif des rebelles d’unir le territoire divisé soit sous la domination pakistanaise, soit en tant que pays indépendant.

La fille de Shah, Ruwa Shah, a tweeté à propos de l’état de son père le 21 septembre, disant qu’il avait besoin d’un “véritable hôpital” au lieu de l’unité de soins intensifs de la prison. Dans une lettre adressée à la Haute Cour de Delhi, elle a également demandé la libération sous caution de son père en raison de sa mauvaise santé.

Shah a d’abord été transféré à l’hôpital Dr Ram Manohar Lohia de New Delhi, selon Ruwa, qui a déclaré que l’établissement de santé ne traitait pas les patients atteints de cancer. Il a ensuite été transféré au All India Institute of Medical Sciences, le premier établissement de santé indien, après une intervention de la Haute Cour de Delhi.

“Cela a toujours été sa plus grande préoccupation depuis son incarcération, qu’il mourra prisonnier”, a déclaré Ruwa au site d’information indien The Quint la semaine dernière.

En août 2019, lorsque l’Inde a supprimé la semi-autonomie du Cachemire, les autorités indiennes ont sévèrement réprimé les dirigeants du groupe, en arrêtant des dizaines d’entre eux et en leur interdisant de mener des manifestations publiques.

The Associated Press