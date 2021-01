Au cours des 10 derniers mois, le gouvernement de M. Jansa a remplacé les directeurs de certains des musées les plus importants de Slovénie, notamment le Musée national, le Musée d’histoire contemporaine et le Moderna Galerija , un musée d’art réputé.

Les artistes, universitaires et intellectuels affirment que les changements sont un effort pour contrôler les musées et les déplacer dans une direction plus conservatrice et nationaliste. Le gouvernement nie que: Les nouveaux administrateurs ne sont pas des nominations politiques, mais des «candidats de premier plan» sélectionnés par concours public, a déclaré Mitja Irsic, porte-parole du ministère de la Culture, dans un courriel.

Le gouvernement de M. Jansa a également annoncé des plans pour un musée de l’indépendance slovène pour célébrer cette année le 30e anniversaire de la séparation du pays de la Yougoslavie. Les critiques ont décrit cela comme «rien d’autre qu’une institution de propagande», mais le gouvernement a également rejeté cette plainte. M. Irsic a déclaré que le nouveau musée serait «une célébration de la liberté», ne représentant aucune idéologie politique particulière.

«Les accusations d’ingérence politique n’apparaissent qu’une fois qu’un gouvernement de droite est au pouvoir», a-t-il ajouté.

Les guerres culturelles de la Slovénie ne concernent pas seulement les musées. Sous la direction de M. Jansa, le ministère de la Culture a a résilié les baux de nombreux organismes artistiques et des organismes de bienfaisance qui louent des locaux au gouvernement et ont tenté de dépouiller un rappeur combatif, Zlatko, du statut de «meilleur artiste», ce qui le qualifiait pour des avantages tels que les paiements de santé et de retraite.

Zlatko, de son vrai nom Zlatan Cordic, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que le gouvernement avait changé de statut parce qu’il avait passé trop de temps à des manifestations contre le gouvernement. Il a contesté la décision devant le tribunal et elle a été annulée, a-t-il ajouté.