DUBAI: Le site Web du guide suprême iranien portait vendredi l’image d’un golfeur ressemblant à l’ancien président Donald Trump apparemment visé par un drone aux côtés d’une menace de vengeance suite au meurtre d’un haut général iranien lors d’une attaque de drone américain.

L’image est apparue pour la première fois sur un fil Twitter en persan contenant un lien vers le site Web de l’ayatollah Ali Khamenei. Twitter a supprimé ce flux vendredi, affirmant qu’il était faux.

Sous la photo du site Web se trouvaient les remarques de Khamenei en décembre avant le premier anniversaire du meurtre du commandant militaire général Qassem Soleimani en Irak, qui a été ordonné par Trump.

« Les assassins et ceux qui l’ont ordonné doivent savoir que la vengeance peut venir à tout moment », ont déclaré les commentaires en haut de l’image, qui montraient l’ombre d’un drone planant sur le golfeur solitaire. Trump n’a pas été nommé.

Les tensions américano-iraniennes ont augmenté rapidement après 2018, lorsque Trump a résilié un accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et six puissances mondiales et a réimposé des sanctions paralysantes.

Téhéran a riposté pour le meurtre de Soleimani par des frappes de missiles contre des cibles américaines en Irak, mais les deux parties ont reculé devant une nouvelle confrontation.

La haute tension et le risque de guerre semblaient s’estomper avec la fin du mandat de Trump alors que son successeur, le président Joe Biden, prêté serment mercredi, a déclaré que Washington cherchait à allonger et à renforcer les contraintes nucléaires sur l’Iran par la diplomatie.

La Maison Blanche de Biden et le département d’État n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le principal républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre des États-Unis, Michael McCaul, a exhorté l’administration Biden «à répondre rapidement et énergiquement à cette menace provocatrice contre un ancien président» et a appelé sur Twitter à suspendre immédiatement et définitivement le compte de Khamenei.

Un responsable proche du cercle restreint de Khamenei a déclaré: « Le but (du tweet) était de rappeler au joueur (Trump) que quitter ses fonctions ne signifie pas qu’il sera en sécurité et que l’assassinat de notre martyr Soleimani sera oublié. »

«Et maintenant, les troupes américaines ne peuvent pas le protéger», a déclaré le responsable, qui a demandé à ne pas être nommé, à Reuters sans donner plus de détails.

Soleimani, le commandant de la force d’élite iranienne Qods, était responsable des opérations clandestines à l’étranger et était largement considéré comme la deuxième personnalité la plus puissante d’Iran après Khamenei.

Les dirigeants militaires et religieux iraniens ont déclaré que Téhéran choisirait le moment et le lieu de la vengeance de Soleimani.

Un analyste basé à Téhéran a déclaré que la menace pourrait être une fin en soi: « L’intention du tweet semble maintenir vivant le spectre de la vengeance, qui est peut-être en soi une sorte de vengeance. »

Une porte-parole de Twitter a déclaré que le compte @khamenei_site avait été suspendu pour violation de la politique de manipulation de la plateforme et de spam de l’entreprise, en particulier contre la création de faux comptes. Lorsqu’on lui a demandé si le compte @khamenei_site était faux, elle a répondu que c’était le cas.

Les responsables iraniens n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Le tweet de l’image du golfeur a été retweeté par le principal compte en persan de Khamenei @ Khamenei-fa, bien qu’il semble avoir été supprimé plus tard. Le texte et le graphique du tweet diffusé plus tard par le site officiel de Khamenei (farsi.khamenei.ir) ont également été largement cités par les médias iraniens.

Le compte @Khamenei_fa de Khamenei et son compte Twitter principal en anglais, qui ne portaient pas le tweet d’image du golfeur, étaient toujours opérationnels.

Plus tôt ce mois-ci, Twitter a supprimé un tweet de Khamenei dans lequel il a déclaré que les vaccins fabriqués aux États-Unis et en Grande-Bretagne n’étaient pas fiables et pourraient être destinés à «contaminer d’autres pays» pour avoir enfreint ses règles contre la désinformation.

Les militants des droits des exilés ont renouvelé leurs appels à Twitter pour interdire Khamenei. «J’espère que le monde pourra voir comment ils (les responsables iraniens) peuvent utiliser les médias sociaux pour promouvoir la violence», a déclaré à Reuters le militant américain Massih Alinejad.

Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump à la suite de l’assaut du Capitole américain le 6 janvier par certains de ses partisans, invoquant le risque d’une nouvelle incitation à la violence.