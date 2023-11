Un leader exécutif des médecins partage un manuel d’adoption de technologies adaptées aux cliniciens lors du forum d’automne CHIME23

Avertissements sur les médicaments ciblés FDB™ faciliter l’amélioration de la pertinence des alertes médicamenteuses dans le flux de travail du DSE

PHÉNIX, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ — Un médecin dirigeant d’un client de longue date de FDB (Première banque de données, Inc.), le principal fournisseur de connaissances sur les médicaments qui aident les professionnels de la santé à prendre des décisions précises, partagera des leçons concrètes sur la manière d’obtenir l’adhésion des cliniciens et un engagement à long terme dans les projets informatiques de santé, petits et grands, même à une époque de défis historiques en matière de personnel.

Donald LevickMD, MBA, CPE, FHIMSS, pédiatre en exercice et ancien directeur de l’information médicale du Lehigh Valley Health Network (LVHN), partagera sa présentation intitulée « Pulling Along Tech Change Without Pushing Clinicians Over the Edge » au Forum d’automne du College of Healthcare Information Management Executives (CHIME), 9-12 novembre dans Phénix.

« De nombreuses organisations hésitent aujourd’hui à introduire des changements dans les flux de travail des prestataires », a déclaré le Dr Levick, qui a élaboré depuis 2000 son guide d’adoption technologique convivial pour les cliniciens. « Si les nouveaux systèmes et les changements sont sélectionnés et exécutés correctement et de manière collaborative, le lancement d’un Le changement du flux de travail informatique dirigé par les cliniciens dans cet environnement peut réellement contribuer à réduire l’épuisement des prestataires en éliminant les corvées liées à la technologie et en augmentant le temps significatif passé avec les patients.

Gérer les changements, petits et grands

Le Dr Levick a dirigé de nombreux projets informatiques de santé sur deux décennies qui ont nécessité l’adhésion et l’adoption des cliniciens, y compris la mise en œuvre d’Epic DSE. Le lancement d’Epic et les efforts de gestion du changement associés ont été énormes. Des améliorations technologiques encore plus modestes et progressives d’un DSE existant, telles que la mise en œuvre Avertissements sur les médicaments ciblés FDB™ pour optimiser certaines alertes de sécurité des médicaments, nécessite également des étapes de gestion du changement. La présentation du Dr Levick comprend des conseils durement gagnés et concrets et des meilleures pratiques pour gérer l’adoption des technologies de l’information par les cliniciens, notamment sur la façon de susciter l’intérêt – voire l’enthousiasme – auprès des plus petits.

Par exemple, le Dr Levick a lancé une initiative visant à réduire le nombre de notifications d’interactions médicamenteuses que les cliniciens recevaient les avertissant d’une hyperkaliémie potentielle (taux élevés de potassium dans le sang) chez les patients. Les cliniciens du LVHN annulaient fréquemment ces alertes parce qu’elles étaient déclenchées à des moments inappropriés et n’étaient pas pertinentes pour le patient dans le contexte clinique actuel.

Le Dr Levick a formé une équipe multidisciplinaire et a travaillé en collaboration avec FDB pour mettre en œuvre les avertissements ciblés sur les médicaments de FDB afin de rendre ces alertes plus spécifiques au patient. L’approche « le patient d’abord » de FDB pour optimiser l’aide à la décision en matière de médicaments intègre des données supplémentaires, notamment des résultats de laboratoire, des marqueurs génomiques et des systèmes de notation/surveillance clinique, pour obtenir une notification hautement personnalisée au point d’intervention.

L’effort collectif et inclusif initié par le Dr Levick a abouti à une réduction de 70 % du volume d’alertes d’hyperkaliémie non pertinentes et non exploitables. De même, les prestataires ont réduit de moitié leurs remplacements d’alertes d’hyperkaliémie. Le changement a amélioré l’expérience du clinicien tout en protégeant la sécurité et la santé des patients.

Un autre facteur majeur pour obtenir l’adhésion des cliniciens à ce changement et à d’autres était de trouver d’abord un clinicien champion (ou « influenceur » dans le langage d’aujourd’hui) pour susciter l’engagement des autres prestataires. Le Dr Levick a également mené une analyse approfondie des données sur les comportements des cliniciens afin de déterminer quelles alertes étaient les plus ignorées. Un autre facteur était que cette optimisation du DSE ne nécessitait aucune séance de formation formelle pour la plupart des cliniciens et était très intuitive. L’acceptation des alertes est passée de moins de 20 % à plus de 60 %, ce qui indique une pertinence beaucoup plus élevée pour les fournisseurs à ce moment précis de leur flux de travail – et probablement moins de frustration liée à la technologie.

« Il est important de prévenir la « lassitude face aux alertes » parmi les cliniciens, mais prévenir la « lassitude face au changement » pourrait, à son tour, devenir un problème plus urgent aujourd’hui », a déclaré le Dr Levick. « En introduisant et en mettant en œuvre correctement les changements informatiques en matière de santé, les organisations peuvent tirer parti de nouveaux outils innovants qui contribuent à protéger la sécurité des patients et à améliorer les résultats, tout en améliorant en même temps l’expérience de leurs cliniciens.

La présentation informelle et interactive du Dr Levick fait partie du volet éducatif « Le côté humain de la santé numérique » et sera présentée le samedi 11 novembreà 11h15 dans la salle de conférence du JW Marriott Desert Ridge Resort & Spa.

