Wai Moe Naing a été arrêté lors d’un rassemblement dans la ville de Monywa au début du mois, où il a été amené de sa moto par des policiers en civil et détenu sous la menace d’une arme, selon le média Myanmar Now.

Il a été inculpé par la junte du meurtre de deux policiers à Monywa en mars et fait face à un total de cinq chefs d’accusation, passibles d’une peine potentielle de 28 ans de prison, selon son avocat Moe Zaw Htun.

Wai Moe Naing doit comparaître à une audience le 7 mai et est en bonne santé, a déclaré son avocat.

Son inculpation intervient un jour après que le groupe rebelle armé, l’Union nationale karen (KNU), a affirmé avoir saisi une base militaire de l’armée birmane, près de la frontière thaïlandaise.

Le Myanmar a connu des manifestations quotidiennes et une violence généralisée depuis que l’armée a pris le pouvoir lors d’un coup d’État le 1er février et a arrêté le chef civil démocratiquement élu, Aung San Suu Kyi, et d’autres responsables gouvernementaux.

Plus de 750 citoyens ont été tués depuis le coup d’État, selon le groupe à but non lucratif Assistance Association for Political Prisonniers.

