«Ces entreprises médiatiques mondiales ne se demandent plus simplement:« Comment cela va-t-il jouer pour le public américain? », A déclaré M. Fogel. «Ils demandent: ‘Et si je sortais ce film en Egypte? Que se passe-t-il si je le publie en Chine, en Russie, au Pakistan, en Inde? Tous ces facteurs entrent en jeu et ils gênent des histoires comme celle-ci.

Un film d’un cinéaste primé aux Oscars susciterait normalement beaucoup d’attention des services de streaming, qui ont utilisé des documentaires et des films de niche pour attirer des abonnés et gagner des prix. Au lieu de cela, lorsque le film de M. Fogel, «The Dissident», a finalement pu trouver un distributeur après huit mois, c’était avec une société indépendante qui n’avait pas de plate-forme de streaming et une portée beaucoup plus étroite.

Pour son deuxième projet, il a choisi un autre sujet d’intérêt mondial: l’assassinat de Jamal Khashoggi, dissident saoudien et chroniqueur du Washington Post, et le rôle que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, y a joué.

«The Dissident» ouvrira désormais dans 150 à 200 salles à travers le pays le jour de Noël, puis sera disponible à l’achat sur les chaînes de vidéo à la demande premium le 8 janvier (les plans de sortie d’origine prévoyaient une sortie dans 800 salles en octobre , mais ceux-ci ont été réduits en raison de la pandémie.) À l’échelle internationale, le film sera diffusé en Grande-Bretagne, en Australie, en Italie, en Turquie et dans d’autres pays européens par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs.

C’est loin du public potentiel qu’il aurait pu atteindre via un service comme Netflix ou Amazon Prime Video, et M. Fogel a déclaré qu’il pensait que c’était aussi un signe de la façon dont ces plateformes – de plus en plus puissantes dans le monde du documentaire film – ont pour mission de développer leur base d’abonnés, sans nécessairement braquer les projecteurs sur les excès des puissants.

Pour son film, M. Fogel a interviewé la fiancée de M. Khashoggi, Hatice Cengiz, qui a attendu devant le consulat saoudien à Istanbul en 2018 pendant le meurtre; L’éditeur du Washington Post, Fred Ryan; et plusieurs membres de la police turque. Il a obtenu une transcription de 37 pages tirée d’un enregistrement de ce qui s’est passé dans la pièce où M. Khashoggi a été étouffé et démembré. Il a également passé beaucoup de temps avec Omar Abdulaziz, un jeune dissident en exil à Montréal qui avait travaillé avec M. Khashoggi pour lutter contre la façon dont le gouvernement saoudien utilisait Twitter pour tenter de discréditer les voix opposées et les critiques du royaume.

«The Dissident» a décroché une place très convoitée au Festival du film de Sundance en janvier. Le Hollywood Reporter l’appelait «vigoureux, profond et complet», tandis que Variété a dit c’était «un thriller documentaire d’une pertinence stupéfiante». Hillary Clinton, qui était à Sundance pour un documentaire sur elle, a exhorté les gens à voir le film, en disant dans un entretien sur scène qu’il fait «un travail terriblement efficace pour démontrer l’essaim que peuvent être les médias sociaux».