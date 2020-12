« Au lieu de réduire la traite des êtres humains et la violence sexiste, la pandémie a augmenté le risque d’exploitation et de brutalité contre les plus vulnérables », a-t-elle déclaré. « Les signalements de violence domestique ont augmenté depuis le début de la pandémie dans de nombreux pays. »

Murad a déclaré que les tensions internes se sont intensifiées dans les espaces de vie confinés et que les ordres de rester à la maison « augmentent encore le trafic d’êtres humains sous terre, hors de la vue des forces de l’ordre ».

« Les quelques ressources consacrées à la prévention, au sauvetage et à la réhabilitation se raréfient », a-t-elle déclaré. «En conséquence, la santé et la sécurité des femmes sont en jeu. Il est maintenant difficile pour de nombreuses femmes d’accéder aux soins de santé de soutien psychologique. «

Murad, membre de la minorité yézidie irakienne, faisait partie des milliers de femmes et de filles emprisonnées et contraintes à l’esclavage sexuel par des militants de l’État islamique en 2014. Sa mère et ses six frères ont été assassinés par des combattants de l’EI en Irak. Elle est devenue militante au nom des femmes et des filles après s’être échappée et chercher refuge en Allemagne et a partagé le prix Nobel de la paix en 2018.

Murad a pris la parole virtuellement lors d’un rassemblement de l’ONU lundi intitulé « Verrouillé et verrouillé: lutte contre la violence sexuelle et la traite des êtres humains pendant la pandémie COVID-19 ». Il a été organisé par Nadia’s Initiative, l’organisation à but non lucratif qu’elle a fondée en 2018 qui milite pour les survivants de violences sexuelles et reconstruit les communautés en crise, avec ONU Femmes et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Murad, ambassadrice de bonne volonté de l’ONUDC pour les survivants de la traite, a noté que lundi était la Journée internationale des défenseurs des droits humains des femmes, dans l’espoir de souligner «l’urgence de lutter contre la violence sexiste et la traite des êtres humains». renforcerait « .

Phumzile Mlambo-Ngcuka, responsable d’ONU Femmes, a déclaré que 72% des victimes de la traite des êtres humains découvertes dans le monde sont des femmes et des filles – et 77% des femmes survivantes identifiées ont été victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

La pandémie de COVID-19 poussera 47 millions de femmes et de filles de plus dans l’extrême pauvreté, a-t-elle dit, « mais les choses sont en plein essor pour les trafiquants ».

«Pendant les périodes de verrouillage pandémique, les deux tiers des travailleurs qui luttent contre la traite des êtres humains ont signalé une augmentation du recrutement en ligne par des trafiquants d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle en ligne», a déclaré Mlambo-Ngcuka.

Elle a déclaré que la pandémie avait réduit l’accès aux soins de santé et compromis la capacité des gouvernements et des Nations Unies « à signaler les violations, à fournir une protection et à lutter contre l’impunité ».

Mlambo-Ngcuka a appelé à une action mondiale urgente et coordonnée, citant une réponse prometteuse – 146 pays ont répondu à l’appel du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en faveur de mesures pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles et promouvoir la « paix au foyer » dans le cadre de leurs plans pour lutter contre le COVID-19.

L’actrice et militante Ashley Judd, ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour la population, a critiqué «la masculinité toxique» enseignée aux hommes et aux garçons qui attaquent et exploitent sexuellement les femmes.

«J’attends avec impatience le jour où nous n’aurons pas de violence sexuelle et sexiste, en particulier sous COVID, pour être résilients», a-t-elle déclaré dans un discours virtuel.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Michelle Müntefering, a déclaré que le coronavirus rendait la lutte pour l’égalité des sexes encore plus importante.

« Nous ne permettrons pas que la violence sexuelle et sexiste et la traite des êtres humains sombrent dans l’ombre », a-t-elle déclaré, soutenant Murad et d’autres « qui se battent chaque jour pour une société juste et juste ».