Un lauréat du prix Nobel a élevé un double médaillé d’or olympique

« Je me sentais réussie alors que d’autres me considéraient comme un échec parce que j’avais le contrôle total de ce que je faisais », dit-elle.

Lundi, Katalin Karikó a remporté le prix Nobel de physiologie et médecine. Ses recherches avec Drew Weissman, avec qui elle partage le prix, ont jeté les bases des vaccins Covid-19 développés par BioNTech-Pfizer et Moderna.

« Elle disait toujours qu’à 500 mètres on a l’impression d’être assis dans l’acide, et puis pour le reste [of the race] c’est juste votre esprit qui vous pousse », dit Karikó.

Ces qualités se sont finalement révélées utiles lorsqu’elle a rejoint l’équipe d’aviron lors de sa deuxième année à l’Université de Pennsylvanie, où elle a fréquenté l’école de 2000 à 2004. Elle a ensuite rejoint l’équipe nationale senior d’aviron des États-Unis et a remporté la médaille d’or en 2008 et 2012. Jeux olympiques.

« Ses trophées étaient les plus améliorés, ce qui signifie que vous êtes passé de nul à moyen, ou le plus enthousiaste », explique Karikó.

En grandissant, Francia a toujours été athlétique, dit Karikó, mais elle n’excellait vraiment dans aucun sport. Mesurant six pieds et deux pouces, beaucoup de gens pensaient qu’elle serait bonne au basket-ball. Ce n’était pas le cas.

Le succès de Francia ne vient pas du fait qu’elle soit inscrite à des cours supplémentaires ou à des cours particuliers, explique Karikó. C’était en regardant les gens autour d’elle être déterminés et concentrés.

« Vous observez vos parents et leurs relations les uns avec les autres, ainsi qu’avec vos grands-parents, vos voisins, vos amis », dit-elle. « À l’école, vous observez le comportement de vos professeurs. C’est ce qui vous façonne. »

Selon Karikó, voir ses parents travailler dur et garder un état d’esprit positif était plus important pour le développement de Francia que n’importe quelle ressource que l’argent pouvait acheter.

Les enfants ressentent également un sentiment de fierté et d’indépendance lorsqu’ils jouissent d’une certaine autonomie, ajoute-t-elle.

« À 6 heures du matin, j’étais au laboratoire parce que je devais éviter la circulation et ma fille savait qu’elle devait se lever et parfois elle devait préparer le petit-déjeuner pour mon mari qui travaillait tard et qui arrivait peut-être. le matin », dit-elle. « L’enfant fait partie de la famille et a des responsabilités. »

Les enfants s’intéressent à vos habitudes, pas à vos paroles, dit Karikó. La meilleure façon d’élever un enfant résilient est de montrer ce trait vous-même.

