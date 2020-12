ROME (AP) – L’épidémiologiste de l’ONU qui a dénoncé le retrait par l’Organisation mondiale de la santé d’un rapport sur la réponse italienne au coronavirus dit qu’il subit des représailles pour s’être exprimé et appelle l’agence à respecter ses obligations de protéger les lanceurs d’alerte.

Le Dr Francesco Zambon a déclaré qu’il avait déposé une plainte interne en matière d’éthique auprès de l’OMS en mai après avoir déclaré avoir été poussé par un haut responsable de l’OMS à falsifier les données afin de dissimuler que l’Italie n’avait pas mis à jour son plan de préparation à une pandémie de grippe depuis 2006.

Dans une interview accordée à l’Associated Press, Zambon a déclaré qu’il n’avait jamais voulu se battre avec l’OMS, mais qu’il se sentait maintenant isolé professionnellement pour avoir suivi les règlements de l’OMS pour signaler une faute présumée.

« Je ne pouvais pas me taire », a-t-il dit. « Je fais cela parce que je crois en l’OMS et parce que je crois aux valeurs de l’OMS. L’un d’eux est l’intégrité. »

Zambon, coordinateur de terrain en chef de l’OMS pour l’Italie et ses régions pendant la pandémie, a été l’un des auteurs d’un rapport de l’OMS examinant comment l’Italie a répondu lorsqu’elle est devenue l’épicentre de l’épidémie européenne à la fin du mois de février. Le rapport visait à aider d’autres pays à se préparer à la propagation du virus dans le monde, mais a touché un nerf sensible ici car il a noté que l’Italie est entrée dans la crise avec un plan de pandémie dépassé et que sa réaction initiale était «improvisée, chaotique et Créatif. »

L’OMS a retiré le rapport de son site Web le 14 mai, un jour après sa publication, et ne l’a jamais republié. L’OMS a déclaré qu’il contenait des «inexactitudes factuelles», mais n’a pas dit ce qu’elles étaient. Zambon dit que la seule inexactitude était une chronologie obsolète du virus en Chine qu’il a immédiatement supprimée, mais le rapport n’a jamais été retéléchargé ou distribué.

Le scandale sur le retrait du rapport a fait les gros titres en Italie au milieu des suggestions selon lesquelles l’OMS aurait retiré le rapport pour éviter les critiques, l’embarras et la responsabilité du gouvernement.

Dans l’interview, Zambon a déclaré qu’il avait été contraint de truquer le fait que l’Italie n’avait pas mis à jour son plan de préparation à une pandémie depuis 2006. Il a cité un courriel du 11 mai du Dr Ranieri Guerra, directeur général adjoint de l’OMS qui travaillait comme liaison avec le gouvernement italien, lui disant de «corriger» la date pour montrer que le plan avait été «mis à jour pour la dernière fois en 2016». Il a déclaré que Guerra avait suivi un appel téléphonique qu’il avait qualifié de menaçant.

Guerra était responsable de la prévention au ministère italien de la Santé de 2014 à 2017 et a écrit au ministre de l’époque que le plan devait être mis à jour.

Zambon a déclaré qu’il avait refusé de céder à la demande de Guerra car le plan 2016-2017 était le même que celui de 2006. «Nous ne pouvions pas vraiment dire que le plan avait été mis à jour parce que ce n’était pas vrai», a-t-il déclaré.

Guerra a refusé les demandes répétées de commentaires adressées à AP. Dans une interview accordée dimanche à la télévision La7, il a déclaré que le plan précédent était considéré comme «actuel» jusqu’à la publication des nouvelles directives de l’OMS en 2018, date à laquelle il avait quitté le ministère.

Mais le plan de 2006 contient des trous dans ses phases de mise en œuvre qui, selon les critiques, pourraient aider à expliquer la pénurie critique d’équipements de protection en Italie et la réponse initiale chaotique au COVID-19.

Guerra a également nié avoir exercé une quelconque pression sur Zambon et a déclaré qu’il ne pouvait pas le licencier car il relevait d’une chaîne de commandement différente de l’OMS.

L’OMS n’a pas immédiatement répondu aux demandes concernant le statut de la plainte de Zambon. L’OMS a précédemment déclaré qu’elle disposait de mécanismes pour gérer les problèmes internes et les différends.

Guerra et Zambon, quant à eux, se sont entretenus avec des procureurs italiens pour enquêter sur la réponse du gouvernement, au mépris des directives de l’OMS.

Un e-mail du 1er novembre du département juridique de l’OMS, rapporté par le programme «Report» de la télévision publique RAI, a noté que l’agence des Nations Unies faisait face à plusieurs poursuites et enquêtes parlementaires sur COVID-19.

«Nous devons être conscients de ne pas créer de précédent ou de renoncer implicitement à l’une des immunités applicables à l’OMS en assistant à de telles auditions», indique le courriel.

Les responsables de la santé publique italiens ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée que le rapport de l’OMS était même en préparation, suggérant une rupture des communications entre l’agence des Nations Unies et le gouvernement. En tant que liaison de l’OMS avec le gouvernement, Guerra a reçu un aperçu détaillé du rapport le 14 avril à partager avec le gouvernement, mais on ne sait pas dans quelle mesure il a été partagé ou s’il a suivi.

Le Dr Giovanni Rezza, responsable des maladies infectieuses à l’Institut supérieur de la santé d’Italie, a déclaré qu’il n’avait rien vu dans le rapport qui soit terriblement problématique, et encore moins digne de censure. «Si quelqu’un cherche une éventuelle responsabilité, cela concerne clairement la période pendant laquelle le plan n’a pas été mis à jour», a-t-il déclaré lors d’un briefing le 12 décembre.

« Naturellement, on peut faire une autocritique, mais je n’ai trouvé aucune raison de censurer le rapport », a-t-il dit. « Je suis choqué si c’est ce qui s’est passé. »

