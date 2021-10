Un lanceur d’alerte accuse Facebook d’avoir contribué à l’émeute du 6 janvier, selon Memo

« Les médias sociaux ont eu un grand impact sur la société ces dernières années, et Facebook est souvent un lieu où se déroule une grande partie de ce débat », a-t-il écrit. « Mais les preuves disponibles ne soutiennent tout simplement pas l’idée que Facebook, ou les médias sociaux en général, sont la principale cause de polarisation. »

Le lanceur d’alerte, dont l’identité n’a pas été divulguée publiquement, prévoyait d’accuser l’entreprise d’avoir assoupli ses garanties de sécurité pour les élections de 2020 trop tôt après le jour du scrutin, ce qui l’a ensuite conduit à être utilisé lors de la prise d’assaut du Capitole américain le 19 janvier. 6, selon la note interne obtenue par le New York Times. Le lanceur d’alerte prévoyait de discuter des allégations sur « 60 minutes » dimanche, selon la note, et devait également dire que Facebook avait contribué à la polarisation politique aux États-Unis.

La tempête de feu est loin d’être terminée. Facebook a anticipé plus d’allégations lors de l’interview « 60 minutes » du lanceur d’alerte, selon la note. La dénonciatrice, qui prévoit de révéler son identité lors de l’interview, devait dire que Facebook avait désactivé certaines de ses mesures de sécurité autour de l’élection – telles que les limites de la vidéo en direct – trop tôt après le jour du scrutin, selon la note. Cela a permis à la désinformation d’inonder la plate-forme et aux groupes de se rassembler en ligne et de planifier la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier.

À l’intérieur de Facebook, des dirigeants, dont M. Clegg et les équipes de « réponse stratégique » ont convoqué une série de réunions d’urgence pour tenter d’éteindre une partie de l’indignation. Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, et Sheryl Sandberg, directrice de l’exploitation, ont été informés des réponses et les ont approuvées, mais sont restés dans les coulisses pour se distancer de la presse négative, ont déclaré des personnes connaissant l’entreprise.

Facebook s’est depuis efforcé de contenir les retombées, car les législateurs, les régulateurs et le public ont déclaré que la société devait rendre compte des révélations. Lundi, Facebook a suspendu le développement d’un service Instagram pour les enfants de 13 ans et moins. Sa responsable mondiale de la sécurité, Antigone Davis, a également témoigné jeudi alors que des législateurs en colère l’interrogeaient sur les effets de Facebook et Instagram sur les jeunes utilisateurs.

Facebook est en effervescence depuis des semaines à cause du lanceur d’alerte, qui a partagé des milliers de pages de documents d’entreprise avec les législateurs et Le journal de Wall Street. Le Journal a publié une série d’articles basés sur les documents, qui montrent que Facebook savait comment ses applications et services pouvaient causer des dommages, y compris l’aggravation des problèmes d’image corporelle chez les adolescentes utilisant Instagram.

M. Clegg a déclaré qu’il s’agissait d’un point de vue inexact et a cité de nombreux mécanismes de protection et de sécurité que Facebook avait mis en place au cours des cinq dernières années. Il a déclaré que la société avait supprimé des millions de groupes tels que les Proud Boys et d’autres liés à des causes telles que la théorie du complot QAnon et les allégations de fraude électorale #StopTheSteal.

Le dénonciateur devait également affirmer que de nombreux problèmes de Facebook découlaient des changements apportés au fil d’actualité en 2018, selon la note. C’est à ce moment-là que le réseau social a peaufiné son algorithme pour mettre l’accent sur ce qu’il appelait Meaningful Social Interactions, ou MSI, qui donnait la priorité aux publications des amis et de la famille des utilisateurs et mettait moins l’accent sur les publications des éditeurs et des marques.

L’objectif était de s’assurer que les produits de Facebook ne sont « pas seulement amusants, mais qu’ils sont bons pour les gens », a déclaré M. Zuckerberg dans une interview sur le changement à l’époque.

Mais selon la note de vendredi, le dénonciateur dirait que le changement a contribué à encore plus de polarisation parmi les utilisateurs de Facebook. Le dénonciateur était également sur le point de dire que Facebook avait ensuite engrangé des bénéfices records alors que ses utilisateurs affluaient vers le contenu qui divise, selon la note.

M. Clegg a averti que la période à venir pourrait être difficile pour les employés qui pourraient être confrontés à des questions d’amis et de famille sur le rôle de Facebook dans le monde. Mais il a dit que les problèmes de société et la polarisation politique sont bien antérieurs à l’entreprise et à l’avènement des réseaux sociaux en général.

« Le simple fait demeure que les modifications apportées aux systèmes de classement algorithmiques sur une plate-forme de médias sociaux ne peuvent pas expliquer une polarisation sociétale plus large », a-t-il écrit. « En effet, le contenu polarisant et la désinformation sont également présents sur des plateformes qui n’ont aucun classement algorithmique, y compris les applications de messagerie privée comme iMessage et WhatsApp. »

M. Clegg, qui doit comparaître au Programme CNN « Sources fiables » dimanche matin, a également tenté de relayer une note optimiste aux employés.