Un lancement de missile BOTCHED « a mis le feu à la mer » sur le même navire russe conçu pour transporter les fusées hypersoniques imparables de Poutine.

La fusée a quitté le lanceur, s’est levée et a tourné de manière alarmante avant de s’écraser dans la mer, affirme-t-on.

La fusée s’est écrasée dans la mer Crédits: East2West

La mer a été « allumée en feu » lors du lancement raté du missile Crédit: TV Zvezda

Le missile échoué représentait une menace majeure pour la frégate Marshal Shaposhnikov récemment rénovée alors qu’il frappait l’eau, avec des flammes visibles sur la mer.

Une voix de l’officier réalisant le film depuis les airs se fait entendre: «Regardez, la mer brûle».

Finalement, le missile Kalibr a brûlé dans l’océan Pacifique, alors que le navire de guerre s’enfuyait.

Le missile était conventionnel – mais cette frégate est destinée à transporter le missile hypersonique Tsirkon «imparable» de Vladimir Poutine à 6 100 mph, toujours en cours de tests, une arme conçue pour détruire les villes occidentales dans une guerre nucléaire.

Le moment de l’incident de Kalibr n’est pas clair et la marine russe n’a pas admis l’accident.

La vidéo a été téléchargée sur un site russe qui a commenté: «La roquette a quitté le lanceur vertical, a atteint une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, mais n’a pas pu atteindre la cible.

«Un mouvement vertical avec rotation a commencé.

«Puis il y a eu un éclair et la fusée, tombée en morceaux, a commencé à tomber dans l’eau.

«Après être tombé dans l’eau, une tache est restée à la surface de la mer, la brûlure s’est poursuivie et des éclairs étaient visibles.

« Le navire est parti de l’endroit où la fusée est tombée. »

Finalement, le missile Kalibr a brûlé dans l’océan Pacifique, alors que le navire de guerre s’enfuyait Crédits: East2West

Des flammes pouvaient être vues sur l’eau Crédits: East2West

La marine russe n’a pas admis l’accident Crédits: East2West

L’incident a été révélé par Topwarthe au lendemain de l’annonce par la marine que le maréchal Shaposhnikov avait rejoint les forces en attente de la flotte du Pacifique après des réparations et des mises à niveau.

À l’époque, une vidéo officielle a été publiée montrant un lancement réussi de Kalibr depuis le navire de guerre.

Un porte-parole cité par TASS a déclaré cette semaine: «En mer, le navire de guerre a prouvé la conformité de ses capacités de manoeuvrabilité et de vitesse… et a démontré le fonctionnement fiable de ses systèmes et mécanismes, de sa navigation et de ses équipements radio-techniques».

Selon le rapport, la frégate en «entraînement au combat» avait: des missiles de croisière Kalibr testés contre des cibles maritimes et aériennes ».

Il a également «attaqué le sous-marin d’un ennemi fictif avec des torpilles et des charges de profondeur, a frappé une cible aérienne avec des missiles sol-air Kinzhal et a pratiqué des mesures de guerre électronique».

Le navire de guerre «a reçu les derniers systèmes de missiles de frappe Kalibr-NK et Uran et l’armement d’artillerie le plus avancé.

«Sa puissance de feu a été multipliée par plusieurs par rapport à sa désignation d’origine.

«Le navire de guerre transporte actuellement deux lanceurs polyvalents embarqués pour 16 missiles de croisière Kalibr-NK et Oniks et éventuellement pour des armes hypersoniques Tsirkon (Zircon).»

Poutine considère le Mach 8 Zircon «vraiment inégalé» comme son missile de choix pour cibler les villes américaines en cas de conflit nucléaire, affirme-t-on.

Dmitri Kiselyov, présentateur de la principale émission hebdomadaire de nouvelles télévisées de Russie, Vesti Nedeli, avait précédemment montré à l’écran une carte des cibles identifiant les États-Unis, selon lui, que le Kremlin voudrait frapper dans une guerre nucléaire.

Le missile Zircon pourrait atteindre les cibles en moins de cinq minutes.

Poutine a affirmé que l’Occident cherchait à voler des secrets relatifs au Zircon et à d’autres armes russes de pointe telles que l’Avangard.