Un lac glaciaire a éclaté dans le nord-est de l’Inde, déclenchant des crues soudaines mortelles

Au moins 40 personnes ont été tuées après qu’un lac glaciaire a débordé et déclenché des crues soudaines cette semaine dans l’Himalaya indien, ont déclaré vendredi des responsables gouvernementaux à Reuters alors que les sauveteurs recherchaient des dizaines de disparus pour une deuxième journée.

Le lac Lhonak, dans l’État montagneux du Sikkim, au nord-est du pays, a débordé mercredi après qu’une averse ait déclenché des pluies torrentielles et une apparente avalanche, provoquant d’importantes inondations dans la rivière Teesta.

Il s’agit de l’une des pires catastrophes dans la région depuis plus de 50 ans et la dernière d’une série d’événements météorologiques extrêmes qui ont causé des dégâts considérables dans l’Himalaya d’Asie du Sud ces dernières années, imputés par les scientifiques au changement climatique.

Les autorités du Sikkim ont déclaré que la dernière catastrophe, survenue avant une saison festive et touristique populaire dans cet État pittoresque, avait affecté la vie de 22 000 personnes.

Les scientifiques et les autorités gouvernementales travaillaient sur un système d’alerte précoce pour les inondations glaciaires au lac Lhonak qui aurait pu donner aux gens plus de temps pour évacuer s’il était pleinement opérationnel, ont déclaré à Reuters les responsables impliqués dans le projet.

Les vestiges du pont reliant Adarsh ​​Gaon à Singtam sont représentés le long de la rive de la rivière Teesta à Singtam au Sikkim. Il s’agit de l’une des pires catastrophes que la région ait connues depuis plus de 50 ans. (Wang Chen/Reuters)

Les autorités du Sikkim avaient estimé jeudi soir le bilan à 18 morts. Des responsables de l’État voisin du Bengale occidental, en aval, ont déclaré à Reuters que les équipes d’urgence avaient récupéré 22 autres corps qui avaient été emportés par les eaux.

On estime que 75 personnes étaient toujours portées disparues.

« Les niveaux d’eau ont baissé dans certaines zones, mais le nord du Sikkim a été totalement isolé. Les équipes de secours ne sont pas en mesure d’atteindre les zones touchées », a déclaré Tseten Bhutia, un responsable de l’État, par téléphone à Reuters. Les réseaux de téléphonie mobile et fixe ne fonctionnent pas dans la région, a-t-il ajouté.

Environ 2 400 personnes ont été évacuées jusqu’à présent et 7 600 personnes se trouvent dans des camps de secours, a indiqué la Bhoutie. Les institutions privées et gouvernementales ont été fermées dans la région jusqu’au 15 octobre.

Un véhicule est vu partiellement submergé dans l’eau après que des crues soudaines déclenchées par de fortes pluies soudaines ont inondé jeudi la ville de Rangpo au Sikkim, en Inde. (Prakash Adhikari/Associated Press)

Des ponts emportés

Quinze ponts ont été emportés dans l’État, entravant les opérations de secours. Tous les ponts en aval de la centrale hydroélectrique de Teesta-V ont été soit submergés, soit emportés par les eaux, a indiqué le gouvernement indien.

Des photos et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des routes et des sentiers couverts de limon et de pierres, des véhicules coincés et de petits ruisseaux boueux coulant à flanc de colline.

L’armée a déclaré qu’elle prévoyait d’évacuer près de 1 500 touristes bloqués à l’aide d’hélicoptères à mesure que les conditions météorologiques dans la région s’améliorent.

Du matériel militaire, notamment des armes à feu et des explosifs, a été emporté par la rivière Teesta, a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Les camions étaient ensevelis dans la boue. Au moins 40 personnes ont été tuées dans les inondations. (Armée indienne/Reuters)

Un obus de mortier a été récupéré par des habitants d’un district voisin de l’État du Bengale occidental et a ensuite explosé, tuant un enfant et blessant six personnes, a déclaré le député local Pradeep Kumar Barma à l’agence de presse ANI.

Le département météorologique a déclaré que le Sikkim avait reçu 101 millimètres de pluie au cours des cinq premiers jours d’octobre, soit plus du double des niveaux normaux, déclenchant des inondations pires qu’en octobre 1968, au cours desquelles environ 1 000 personnes avaient été tuées.

Les inondations ont endommagé la centrale électrique de Teesta V. Les autorités ont déclaré que la dernière catastrophe avait affecté la vie de 22 000 personnes. (Pankaj Dhundgel/AFP/Getty Images)

De fortes pluies sont prévues vendredi dans certaines parties de la région, mais l’intensité des averses devrait s’atténuer, a indiqué le département météorologique indien.

Le Sikkim, un petit État bouddhiste d’environ 650 000 habitants coincé dans les montagnes entre le Népal, le Bhoutan et la Chine, a été coupé de Siliguri, au Bengale occidental, car la route principale qui le relie au reste du pays s’est effondrée.