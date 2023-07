Un lac au Canada prouve que nous sommes dans l’Anthropocène, une nouvelle époque climatique

Un groupe de géologues intrépides a passé plus d’une décennie à parcourir la planète à la recherche des preuves dont ils ont besoin pour déclarer que nous vivons dans l’Anthropocène, un nouveau chapitre de l’histoire de la Terre né de l’impact de l’humanité sur la planète.

Mardi, ils ont déclaré l’avoir trouvé.

La Terre a traversé des époques géologiques distinctes, de vastes tranches de temps définies par des changements dans les couches rocheuses. Pour prouver que l’Anthropocène en représente un nouveau, les scientifiques ont dû trouver une « pointe dorée » – un site physique où la roche, les sédiments ou la glace enregistrent clairement le passage d’un chapitre précédent dans le temps à un nouveau. En 2009, ils ont commencé à chasser autour de la planète et ont trouvé une gamme de candidats solides, d’une tourbière en Pologne à un récif corallien en Australie en passant par la glace de l’Antarctique.

Mais l’Anthropocene Working Group (AWG), comme on l’appelle, voulait choisir un site où les archives rupestres montrent indiscutablement que nous avons laissé derrière nous l’époque de l’Holocène, qui a commencé il y a 11 700 ans à la fin de la dernière période glaciaire.

Enfin, disent les géologues, ils ont trouvé leur Saint Graal.

C’est le petit lac Crawford en Ontario, au Canada. Là, les eaux sont si profondes que tout ce qui coule jusqu’au sol reste généralement sans se mélanger aux couches d’eau supérieures, de sorte qu’il reste préservé, offrant un enregistrement exceptionnellement bon des changements géologiques.

Depuis 1950 – date à laquelle l’AWG dit maintenant que l’Anthropocène a commencé – les sédiments y ont été inondés par les sous-produits de l’activité humaine : les isotopes du plutonium des bombes nucléaires que nous avons données, les cendres des combustibles fossiles que nous avons brûlés et l’azote. de l’engrais que nous avons utilisé.

« Le record de Crawford Lake est représentatif des changements qui rendent le temps depuis le milieu du XXe siècle géologiquement différent d’avant », a déclaré Francine MG McCarthy, géologue à l’Université Brock en Ontario et membre de l’AWG.

Cela signifie-t-il officiellement que nous vivons dans une nouvelle époque ?

Pas encore.

La sous-commission sur la stratigraphie quaternaire examinera la proposition dans les prochains mois. Ensuite, la Commission internationale de stratigraphie votera pour savoir si l’Anthropocène mérite d’être désigné comme une nouvelle époque. Ensuite, le Congrès géologique international prendra la décision finale.

Et voici le problème : beaucoup s’attendent à ce que, finalement, les couches les plus élevées de chronométreurs géologiques rejettent l’idée que nous vivons dans une nouvelle époque. Le débat en dit sans doute plus sur le but de la classification – est-ce uniquement scientifique ou est-ce aussi politique ? – qu’il ne le fait à propos d’un moment objectif où l’Anthropocène a commencé.

Quand et comment l’Anthropocène a-t-il commencé ? C’est controversé.

Le partage du temps est une affaire très salissante. Un sujet pour lequel les scientifiques ont tendance à se battre – beaucoup.

Même parmi ceux qui conviennent que l’activité humaine a inauguré une nouvelle époque, il y a un désaccord sur le moment où l’époque a commencé. Doit-on commencer à compter à partir de la révolution industrielle ? De l’aube de l’agriculture ? Un autre jalon ?

En 2019, l’AWG a voté sur l’opportunité de désigner le milieu du 20e siècle comme point de départ ; quatre ont voté contre, mais 29 ont voté pour, citant cela comme le moment où nous commençons à voir des changements majeurs dans des phénomènes tels que le réchauffement climatique, l’élévation du niveau de la mer, l’acidification des océans, la propagation des cendres et des plastiques et la croissance explosive des animaux domestiques populations.

Mais certains soutiennent qu’il n’est même pas logique de reconnaître notre intervalle actuel comme sa propre époque, car il est incroyablement bref dans le temps géologique. Si l’époque précédente, l’Holocène, a duré 11 700 ans, est-il vraiment logique de donner la même appellation à un intervalle qui n’a jusqu’ici duré que 73 ans ?

Erle Ellis, spécialiste de l’environnement à l’Université du Maryland, ne le pense pas. « L’anthropocène est un événement géologique, pas une époque », a-t-il écrit sur Twitter dans les minutes suivant l’annonce de l’AWG.

Pour les non-géologues : les chronométreurs professionnels de la Terre utilisent « époque » pour décrire un morceau de temps qui est plus grand qu’un « âge » mais plus petit qu’un « éon », « ère » ou « période ». C’est un terme technique avec des critères techniques, voté par des scientifiques. En revanche, un « événement » est un terme beaucoup plus vague et plus informel. Cela peut faire référence à tout choc sur le système terrestre, comme une extinction massive ou un astéroïde frappant la planète.

« Réduire la définition de l’Anthropocène à [a] une seule année marquée par une fine bande de sédiments dans un seul lac n’a aucun sens », a écrit Ellis.

Mais s’il est logique de dire que nous vivons maintenant dans une nouvelle époque dépend de la façon dont vous comprenez le but de ces désignations.

Si vous êtes un universitaire, comme un archéologue ou un anthropologue, qui utilise l’échelle de temps géologique pour vous orienter et situer votre travail sur des périodes de temps incroyablement longues, il peut sembler inutile d’avoir un terme généralement réservé à des périodes de plusieurs millions d’années. appliqué à un intervalle qui n’a duré que des décennies.

Pourtant, ce ne sont pas seulement les universitaires qui utilisent ces étiquettes. Le public les utilise aussi. Et le terme « Anthropocène » est déjà largement utilisé et compris — en 2020, le musicien Grimes a même sorti un album baptisé Miss Anthropocène. Le terme est devenu un moyen d’amener les gens à prendre plus au sérieux le changement climatique. En d’autres termes, ce n’est pas seulement une question scientifique, c’est aussi politique.

Certains érudits acceptent cela. La géologue Emlyn Koster, par exemple, a déclaré au New York Times l’année dernière que les géologues ne devraient pas penser à définir l’Anthropocène comme étant uniquement l’affaire de l’AWG. « Je l’ai toujours vu non pas comme une entreprise géologique interne », a-t-il déclaré, « mais plutôt comme une entreprise qui pourrait être très bénéfique pour le monde dans son ensemble ».

D’autres sont mal à l’aise avec l’idée que des scientifiques utilisent l’étiquette « Anthropocène » pour faire une déclaration politique sur ce que l’humanité fait à la planète.

Mais la vérité est que c’est politique de toute façon. Si, dans les mois à venir, les plus hautes instances de la géologie votent pour reconnaître officiellement l’Anthropocène comme une nouvelle époque, cela aura des ramifications politiques : cela sera lu comme une claire mise en accusation de l’imprudence de l’humanité sur cette planète, et un appel à réfléchir davantage sur ce que nous devons aux générations futures. S’ils décident de retenir la désignation, cela aura aussi inévitablement une signification politique.

En fin de compte, la lutte pour «l’Anthropocène» n’est pas seulement une lutte pour une mince bande de sédiments. C’est un combat sur la façon de donner un sens à ce que nous, les humains, faisons sur Terre, et à cela.