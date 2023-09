Un laboratoire émacié trouvé dans le nord de l’Okanagan en train de prendre du poids

Le poisson est un combattant.

Fish est un labrador retriever de neuf ans sorti des bois dans une région isolée d’Enderby, près de Kingfisher. Il était maigre et couvert de plaies. Heureusement, un bon samaritain se trouvait dans les environs et a pu faire monter Fish dans sa voiture et l’emmener à la succursale Shuswap de la BC SPCA à Salmon Arm.

«Il avait l’air si triste lorsque celui qui l’a découvert pour la première fois», a déclaré Meranda Dussault, directrice du centre animalier Shuswap de la SPCA de la Colombie-Britannique. «Quand Fish est arrivé, nous l’avons emmené directement chez le vétérinaire. Il avait un score corporel de un sur neuf. Un score de condition physique idéale est de cinq.

Le poisson avait besoin de liquides IV pour se déshydrater, ainsi que d’un régime alimentaire et d’un programme d’alimentation spécialisés pour le mettre sur la bonne voie pour prendre du poids en toute sécurité. Il a également dû subir plusieurs tests pour s’assurer que ses organes internes fonctionnaient toujours après une si longue période de famine.

«Nous devons nous assurer qu’il reste sur la bonne voie vers le rétablissement, donc dans un avenir prévisible, il se rendra régulièrement à la clinique vétérinaire», a déclaré Dussault.

Alors, comment va Fish depuis qu’il a été confié aux soins de la SPCA de la Colombie-Britannique ? En un mot, dit Dussault, génial.

Dussault a déclaré que Fish avait pris 10 livres.

« Nous l’avons vu se transformer d’un chien maigre, mal nourri et blessé, en un chien aux yeux brillants, énergique et enjoué avec un cœur de lion », a-t-elle déclaré. « Fish a encore un long chemin à parcourir avant d’être en parfaite santé, mais ses progrès jusqu’à présent ont été remarquables.

« La principale chose sur laquelle nous travaillons est d’aider Fish à retrouver son poids, ses muscles et sa force. Le poisson est resté affamé pendant si longtemps qu’il a non seulement perdu la majeure partie de son poids, mais il a également perdu beaucoup de masse musculaire.

Les plaies et les blessures superficielles de Fish ont bien guéri maintenant qu’il dispose d’un bon lit moelleux sur lequel s’allonger.

Une fois que Fish aura pris suffisamment de poids pour subir une anesthésie en toute sécurité, il devra également subir une intervention chirurgicale dentaire pour retirer les dents infectées et cassées dans sa bouche.

« Les yeux de Fish étaient vitreux et troubles lorsqu’il est arrivé sous nos soins, maintenant ses yeux sont brillants et alertes », a déclaré Dussault. « Il a un regard si puissant… on a l’impression qu’il regarde directement dans votre âme. »

Fish est un chien âgé résilient qui a toujours une forte confiance et un lien fort avec les humains malgré ses difficultés.

Dans un monde parfait pour Fish, il serait recroquevillé sur les genoux de quelqu’un. Il aime être avec son peuple plus que toute autre chose. Quand il vous verra, il remuera la queue si fort que tout son corps bougera.

«Le plus grand changement chez Fish est son niveau d’énergie», a déclaré Dussault. « Lorsqu’il est arrivé, il avait à peine trouvé l’énergie nécessaire pour se lever, même si sa queue remuait toujours même lorsqu’il était incapable de se lever pour vous saluer. Maintenant, c’est comme si le chiot était sorti en lui, il pouvait jouer dehors pendant des heures.

L’une des choses qu’ils ont remarquées chez Fish est son incroyable capacité à attraper les mouches.

«Il peut repérer, chasser et attraper une mouche comme aucun autre chien que j’ai jamais vu», a déclaré Dussault. « Qui aurait cru que lorsque le personnel de la SPCA de la Colombie-Britannique l’a nommé Fish – parce qu’il a été trouvé près de Kingfisher – il aurait un super pouvoir pour attraper les mouches. »

Le poisson est encore dans quelques semaines avant d’être prêt à être adopté. Il doit prendre environ 10 livres supplémentaires avant d’être en assez bonne santé pour terminer sa chirurgie dentaire.

« Nous serions ravis que Fish puisse trouver un foyer d’accueil pour poursuivre son rétablissement », a déclaré Dussault. « Si quelqu’un pouvait offrir à cet incroyable senior un logement temporaire jusqu’à ce que nous puissions lui trouver son foyer permanent, nous serions très reconnaissants. »

@VernonActualités

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BCSPCADChiensDistrict régional de North OkanaganSalmon Arm