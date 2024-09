Un laboratoire de conception de maisons réutilise des pièces d’habitation démontées dans une résidence d’hôtes aux murs de verre en Thaïlande

Housescape Design Lab agrandit sa résidence avec du verre recyclé

Laboratoire de conception d’aménagements paysagers étend une résidence existante avec Rebirth Materials House, une maison d’hôtes à Chiang Mai, Thaïlande. Se fondant dans le paysage du jardin environnant, la conception intègre recyclé verre bords, un concept précédemment utilisé dans leur Donne-moi un abri projet. Dans un effort pour utiliser des matériaux locaux et durables, l’équipe de conception intègre des restes de verre trempé, plastique Des déchets de capsules de bouteilles et de bouteilles de vin cassées sont assemblés dans une structure en acier. Les espaces entre les matériaux permettent au vent de passer, ce qui rend le bâtiment plus résistant aux conditions locales. De plus, la conception adopte une approche Domestic Turn, utilisant des matériaux provenant d’un rayon de 10 kilomètres, y compris des composants d’une habitation démantelée reconvertis en portes et fenêtres.



toutes les images de Rungkit Charoenwat, avec l’aimable autorisation de Housescape Design Lab

La maison Rebirth Materials adopte des éléments traditionnels thaïlandais

L’un des principaux défis de conception auxquels le Housescape Design Lab a été confronté était de tenir compte de l’orientation de la maison Rebirth Materials, qui fait face à un soleil intense l’après-midi. Pour filtrer la lumière et harmoniser la structure avec son environnement naturel, le Studio d’architecture thaïlandais Le verre provient d’une usine du district de Saraphi. La réutilisation d’éléments traditionnels thaïlandais, tels que les balustres d’escalier « lòok klûng ban-dai », souligne encore davantage l’intégration de l’ancien et du nouveau. Ces balustres sont intégrés au mur en contreplaqué aux côtés des barreaux de sécurité d’origine, renforçant ainsi la structure. Cette réutilisation créative de matériaux familiers permet non seulement de réduire les déchets, mais rend également hommage à l’artisanat local.



les bords du verre reflètent la lumière du soleil



des matériaux recyclés, notamment du verre trempé et du plastique, forment les murs de la maison d’hôtes



Les balustres d’une ancienne maison thaïlandaise sont réutilisés comme éléments décoratifs



un gros plan du verre recyclé utilisé pour filtrer la lumière et réduire l’éblouissement du soleil de l’après-midi