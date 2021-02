Un laboratoire au Cambodge est à l’affût de la prochaine pandémie.

Covid-19 est arrivé au Cambodge il y a un an, le 23 janvier, lorsqu’un ressortissant chinois est arrivé de Wuhan, la ville où la maladie a été détectée pour la première fois, et est rapidement tombé malade de fièvre. Un test PCR est revenu positif.

Pour le Cambodge, un pays en développement avec un système de santé rudimentaire et de multiples vols directs depuis Wuhan, la nouvelle maladie présentait un risque particulièrement élevé.

Le Dr Jessica Manning, chercheuse en santé publique à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses qui travaillait au Cambodge depuis des années, a également vu une opportunité: aider le pays à se joindre à l’effort mondial de recherche de nouvelles maladies.

Au début de Covid-19, les chercheurs ne savaient pas à quel point les tests PCR étaient précis ou si le virus engendrait de nouvelles souches aux propriétés potentiellement différentes. Le rapport cambodgien a permis de confirmer l’exactitude du test PCR, et il a révélé que seuls des changements mineurs dans les séquences apparaissaient. Le virus ne semblait pas en mutation substantielle – une indication que la maladie serait plus facile à tester, traiter et vacciner contre.