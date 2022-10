Un kit d’épices pour tarte à la citrouille sera disponible à la bibliothèque Reddick à Ottawa – Shaw Local

La trousse pour adultes de ce mois-ci à la bibliothèque Reddick d’Ottawa contiendra un échantillon d’épices pour tarte à la citrouille ainsi que des recettes.

Les kits seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks. L’inscription n’est pas obligatoire. Les kits sont limités à un par client.

Les événements suivants sont également prévus la semaine du 3 octobre à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

10 h 30 à 11 h 15 mardi 4 oct. : À vos marques, prêts, lisez ! de 3 à 6 ans. Une heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans pour les aider à développer leurs compétences en littératie et à se préparer à l’école.

14h à 15h mardi 4 oct. : Une vie saine pour votre cerveau et votre corps, adultes. Vous souhaitez vieillir sainement ? Hadi Finery, directeur principal de l’éducation et de la communauté pour la section Illinois de l’Alzheimer’s Association, discutera des dernières recherches dans les domaines de l’alimentation, de la nutrition, de l’exercice, de l’activité cognitive et de l’engagement social, et fournira des outils pratiques pour aider à intégrer les recommandations.

16 h 30 à 17 h 30 mardi 4 oct. : STEM Challenge, de la troisième à la cinquième année. Dans ce programme amusant STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), apprenez tout sur Isaac Newton, expérimentez ses trois lois du mouvement et créez votre propre berceau de Newton.

18h30 à 20h30 Mardi 4 oct. : Soirée cinéma, à partir de 13 ans. La bibliothèque montrera “Jurassic World: Dominion” (classé PG-13). Résumé du film : Quatre ans après la destruction d’Isla Nublar, des agents de Biosyn tentent de retrouver Maisie Lockwood, tandis que le Dr Ellie Sattler enquête sur un essaim d’insectes géants génétiquement modifiés.

10 h à 10 h 30 mercredi 5 oct. : Secouez, faites vibrer, lisez ! De 9 à 36 mois. Une heure du conte musicale amusante.

18h à 19h mercredi 5 oct. : Illinois Storm Chasers, tous âges. Lors de cet événement spécial passionnant co-organisé avec Prairie Fox Books, Nick Bartholomew de Illinois Storm Chasers couvrira la chasse aux tempêtes et les événements météorologiques locaux importants capturés sur photo et vidéo. Découvrez pourquoi les phénomènes météorologiques violents se produisent et des conseils de sécurité pour vous aider à vous y préparer. Une séance de questions-réponses avec Nick suivra la présentation.

11 h à midi vendredi 7 octobre : Pumpkin Creations, de la troisième à la huitième année. Rejoignez Beth Dellatori, éducatrice en développement des jeunes pour l’extension de l’Université de l’Illinois, alors qu’elle montre comment fabriquer une citrouille en argile.

14 h à 15 h vendredi 7 octobre : Film “L’Étrange Noël de monsieur Jack”, pour tous les âges. Lorsque le roi de la ville d’Halloween, Jack Skellington, s’ennuie chaque année de son travail de préparation pour Halloween, il découvre la ville de Noël et est inspiré pour prendre le contrôle de Noël pour changer.

13 h 30 à 15 h 30 samedi 8 octobre : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement convivial avec des gens compétents.