Un Kim Jong-un sans sourire : les médias nord-coréens intensifient leur jeu

SÉOUL, Corée du Sud — Les fans des médias d’État nord-coréens devraient s’attendre à moins d’images d’un Kim Jong-un radieux et à moins de se concentrer sur des sujets qui, aux yeux des Occidentaux, sont étrangement étranges et farfelus.

Conscients que certaines images et segments médiatiques de cet État isolé et autoritaire sont devenus des objets de ridicule dans le monde entier, les tsars de la propagande de Pyongyang relèvent le niveau, selon un éminent spécialiste sud-coréen.

Malgré leur vision parfois alternative de l’actualité, des médias comme l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) sont intensément scrutés par des étrangers à la recherche de signes de ce sur quoi le régime opaque et souvent impénétrable de Kim se concentre – et de ce qu’il veut que sa population sache. .

« Mon analyse ne montre aucune trace de liberté de contrôle des médias nord-coréens par l’État », a déclaré Tatiana Gabroussenko, professeur d’études nord-coréennes à l’université de Corée de Séoul, lors d’un point de presse pour les journalistes étrangers. « Cependant, cela ne signifie pas que les médias nord-coréens restent complètement inchangés et ne subissent aucune transformation. »

La propagande n’a en aucun cas disparu de l’actualité quotidienne nord-coréenne. Les principaux articles de KCNA et d’autres médias d’État de mercredi incluaient une nouvelle émission de timbres commémorant le 75e anniversaire du régime ; la vigueur de l’économie et les efforts de secours du gouvernement en cas de catastrophe ; un message de félicitations de M. Kim aux centenaires de la nation ; et un article dans le journal Minju Joson louant M. Kim comme un « patriote hors pair qui a ouvert la nouvelle ère d’une nation digne et puissante ».

Malgré cela, Mme Gabroussenko, qui a passé 30 ans à observer le paysage médiatique strictement contrôlé de la Corée du Nord, a déclaré que les responsables de l’information de la génération actuelle tirent en réalité certaines leçons de leurs concurrents capitalistes étrangers.

« Récemment, nous les voyons activement imiter les médias étrangers pour rendre les versions nord-coréennes plus émotionnelles et plus attrayantes », a-t-elle déclaré. «Ils sont pionniers dans de nouvelles formes ou genres, imitant Hollywood, les drames sud-coréens et TikTok.»

Bobines de pâte jaune

De nombreuses personnes dans le monde ont été frappées par les valeurs de production de style « Top Gun » d’une vidéo de 2022 mettant en vedette le corpulent M. Kim, vêtu d’une veste en cuir noire et de lunettes de soleil, aux côtés d’un missile balistique intercontinental géant et de son transporteur. lanceur monteur. Arpentant au ralenti devant l’impressionnant hangar d’armes, M. Kim et ses généraux comptent les secondes sur leurs montres avant que le missile ne s’élève majestueusement dans le ciel.

Même les grands médias occidentaux n’ont pas pu s’empêcher de diffuser ce clip dans son intégralité sur leurs sites.

De plus petits détails sur l’actualité étrangère apparaissent également dans la nouvelle couverture médiatique du Nord. Sur une photo récente de M. Kim en train d’être briefé, devant un autre ICBM, par un responsable des forces de missiles stratégiques du pays, le visage de ce dernier est flou, vraisemblablement pour des raisons de sécurité.

Cette tendance émergente pourrait décevoir les téléspectateurs étrangers, atténuant le caractère unique de la couverture flatteuse des médias officiels à l’égard de M. Kim et de la vie en Corée du Nord.

Une série d’images saisissantes datant de 2014, montrant M. Kim rayonnant d’un plaisir apparent alors que des bobines de boue jaune sont excrétées par un tuyau dans une usine de lubrifiants, sont devenues virales. Une autre série de photos le montrant souriant largement au milieu d’un groupe de femmes soldats apparemment émerveillées a suscité de nombreuses moqueries à l’étranger, tout comme une autre encore montrant le dirigeant nord-coréen pris en sandwich entre d’énormes piles de champignons médicinaux.

Ces images involontairement comiques sont progressivement supprimées.

« J’ai le sentiment que les Nord-Coréens font très attention à ce que le monde écrit à leur sujet lorsqu’ils deviennent l’objet de plaisanteries », a déclaré Mme Gabroussenko.

Même le sourire autrefois omniprésent de M. Kim est moins souvent vu. « Il n’y a plus de sourires politiques ringards, mais des images plus naturelles », a-t-elle déclaré.

Ce nouveau look était évident dans la couverture médiatique par le Nord du voyage de M. Kim dans les zones inondées frappées par un typhon au début du mois. Plutôt que d’exhiber ses blanches nacrés, le leader national apparaît grave lorsque les habitants lui parlent des dégâts.

La pratique célèbre et de longue date de « l’orientation sur place » – dans laquelle M. Kim informe les fonctionnaires et officiers respectueux pendant qu’ils griffonnent consciencieusement sa sagesse dans des cahiers – est en train d’être repoussée vers le bas de la hiérarchie de l’État.

« Maintenant, de plus en plus de dirigeants et de responsables sont impliqués dans la même chose », a déclaré Mme Gabroussenko.

La nature turgescente de la propagande passée est également en train de faire peau neuve : alors que la génération YouTube et Tik Tok souffre d’une capacité d’attention raccourcie, les éditeurs nord-coréens découpent leurs reportages en morceaux plus petits et plus rapides.

Abordant des sujets d’actualité traitant des thèmes collectivistes typiques du régime – un couple qui adopte une fille malade, une femme qui épouse un soldat handicapé, des citoyens donnant héroïquement du sang aux brûlés – Mme Gabroussenko a noté que ces segments ne durent désormais que deux minutes. Dans le passé, chacun aurait mérité un rapport de 80 minutes. Les images de sports, de défilés et de réalisations industrielles bénéficient également d’une accroche éditoriale plus rapide.

Certaines tendances sont en évolution. En 2015, la chanson « Three Years of War » comportait des paroles et une vidéo détaillant les horreurs de la guerre – des bombes tombant, une mère morte, un enfant qui sanglotait – qui étaient fortement en contradiction avec le ton triomphaliste du contenu de la guerre de Corée antérieur poussé par le État. Les choses se sont rapidement inversées, cependant, avec la reprise d’une vieille chanson à la musique entraînante intitulée « Pretty Girl » sur une jeune fille qui se jette sous un char ennemi.

« Les mots et les images étaient complètement incongrus », a déclaré Mme Gabroussenko.

Le métier de journaliste

Les générateurs de contenu médiatique d’aujourd’hui à Pyongyang partagent peut-être avec leurs collègues du monde entier le même intérêt à ce que leurs histoires soient bien présentées et largement vues, mais d’autres comparaisons sont insuffisantes.

Les journalistes nord-coréens ne sont « pas des individus créatifs qui courent partout. Ce sont des gens sérieux », explique le professeur. « Quand un journaliste visite un lieu de travail ou un domicile, cela équivaut presque à la visite d’un inspecteur du Parti, il doit être traité avec beaucoup de respect. »

Il y a peu d’avantages à ce qu’un journaliste ait une vision unique, des connaissances spécialisées – ou même un scoop.

« Il n’y a aucune idée d’un fait brûlant qu’ils doivent rechercher », a déclaré Mme Gabroussenko. « Le sensationnalisme est considéré comme mauvais en Corée du Nord. … La règle ultime est d’œuvrer pour l’harmonie sociale et la stabilité de la société.

Ils sont tellement habitués à cette approche que les Nord-Coréens qui désertent le sud sont parfois choqués par les manifestations de libertés sociales, comme lors des manifestations de masse contre la présidente de l’époque, Park Geun-hye, en 2016 et 2017.

« Ils considéraient ce sensationnalisme comme un peu dérangeant », a-t-elle déclaré. « Ils se demandaient comment un président pouvait travailler dans une société aussi déstabilisée. »

Mme Gabroussenko a suggéré que les journalistes nord-coréens sont meilleurs que les professionnels des relations publiques embauchés en Occident par rapport aux journalistes.

« Il serait plus précis de les comparer à un agent de publicité, de faire les choses de la manière la plus créative, active et intéressante et d’essayer de développer toutes les formes de médias pour cela », a-t-elle déclaré.

Compte tenu de cela, les améliorations en cours dans la production sont stylistiques et ne sont pas le signe de changements substantiels dans le régime de Kim.

C’est « une révolution dans la forme, mais pas dans le contenu », a déclaré Mme Gabroussenko.