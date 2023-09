Un kilo de fentanyl trouvé dans une garderie de New York où un garçon d’un an est décédé d’une surdose apparente

NEW YORK (AP) — Un colis contenant du fentanyl d’une valeur de plusieurs milliers de dollars a été découvert à l’intérieur de la garderie de New York où un enfant d’un an est décédé des suites d’une exposition aux opioïdes toxiques la semaine dernière, ont annoncé la police et les responsables de la ville.

La propriétaire de la garderie a toutefois soutenu qu’elle n’était pas au courant de la présence de cette drogue très puissante, qui a rendu malade trois autres jeunes enfants, dont une fillette de 8 mois dont le test s’est révélé positif au fentanyl.

Des résidus de drogue ont été trouvés sous un tapis où les enfants avaient fait la sieste, a déclaré Joseph Kenny, chef des détectives de la police de New York, lors d’une conférence de presse lundi soir.

Grei Mendez, qui dirigeait la garderie Divino Niño dans un appartement du Bronx, a plaidé non coupable dimanche des accusations de meurtre liées à la mort de Nicholas Dominici. Un homme qui a loué une chambre à l’intérieur de l’appartement, Carlisto Acevedo Brito, 41 ans, attend d’être traduit en justice pour les mêmes chefs d’accusation.

La police a déclaré avoir récupéré environ un kilogramme de fentanyl, ainsi qu’un appareil de presse utilisé pour combiner la drogue avec d’autres stupéfiants, dans le placard d’un couloir relié à l’appartement. Une deuxième presse a été retrouvée à l’intérieur de la pièce voisine occupée par Brito, selon une plainte pénale.

« Nous n’allons pas permettre que cet incident se produise et l’ignorer comme étant juste un autre jour, une autre tragédie dans la ville », a déclaré le maire de la ville de New York, Eric Adams, lors de la conférence de presse.

Il a exprimé sa frustration envers les adultes qui apporteraient du fentanyl n’importe où avec des enfants, soulignant que même l’ingestion d’une infime quantité de fentanyl pur pourrait tuer un adulte.

« C’est tout simplement une folie totale », a-t-il déclaré.

L’avocat de Mendez, Andres Aranda, a déclaré que son client vivait au-dessus de la garderie et louait une chambre à Brito, le cousin de son mari, pour 200 dollars par mois.

New York autorise les garderies à domicile pour un petit nombre d’enfants, à condition qu’elles soient agréées et inspectées.

« Apparemment, lorsque la garderie n’était pas ouverte, les gens entraient et sortaient de l’appartement », a déclaré Aranda.

Vendredi était une « journée normale » à la garderie, Mendez emmenant les enfants à l’étage, leur lisant et cuisinant pour eux, puis les endormissant, a-t-il déclaré. Mais lorsque Dominici ne s’est pas réveillée de sa sieste, elle est devenue terrifiée, appelant le 911 et criant pour appeler les voisins, a déclaré son avocat.

Mendez, 36 ans, qui travaille également comme aide-soignant à domicile, a été envoyé à Rikers Island sans caution à la suite d’une mise en accusation dimanche soir. Un message laissé à l’avocat de Brito n’a pas été immédiatement renvoyé.

La garderie a ouvert ses portes en janvier de cette année. Il a réussi ses deux inspections, ont indiqué les autorités, y compris une visite surprise effectuée par des inspecteurs le 6 septembre.

Lorsque les secours sont arrivés à l’appartement vendredi après-midi, ils ont découvert Dominici, ainsi qu’une fillette de 8 mois et un garçon de 2 ans, montrant des signes d’intoxication aux opioïdes. Les médecins ont administré du Narcan, un médicament anti-overdose, aux trois enfants, aidant ainsi à contrer les symptômes des enfants de 8 mois et de 2 ans.

Dominici a été déclaré mort dans un hôpital du Bronx plus tard dans la journée.

Un quatrième enfant qui avait fréquenté la garderie a été emmené à l’hôpital par sa mère après avoir montré des signes d’exposition aux opioïdes, notamment un essoufflement et une insensibilité.

On ne sait toujours pas comment les enfants ont pu être exposés à ces drogues. La cause et les circonstances du décès de Dominici font l’objet d’une étude plus approfondie, selon le bureau du médecin légiste de la ville.

Le fentanyl, un opioïde synthétique jusqu’à 50 fois plus puissant que l’héroïne, est devenu l’un des principaux responsables de l’augmentation des décès par surdose, tant au niveau national qu’à New York. Le fentanyl fabriqué illégalement est souvent ajouté à d’autres drogues, notamment l’héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine, pour augmenter sa puissance.

Les surdoses accidentelles de drogues chez les enfants sont également en augmentation, les opioïdes étant la substance la plus courante contribuant aux intoxications mortelles chez les enfants.

Dans l’écrasante majorité des cas, il a été constaté que les enfants avaient ingéré la substance par voie orale, plutôt que de la toucher ou de l’inhaler dans l’air, selon une étude de 2019 publiée dans le Journal of Pediatrics.

Jake Offenhartz, Associated Press