Un kidnappeur qui a pris une rançon via un paiement numérique arrêté à Noida

Un homme de 30 ans, qui avait kidnappé un enfant et pris la rançon via UPI sur son portefeuille mobile, a été arrêté par la police de Noida qui a utilisé ses empreintes numériques pour le retrouver, ont annoncé lundi des responsables.

Le garçon de six ans qui a été enlevé et emmené à Gurugram a été retrouvé sain et sauf et a retrouvé sa famille, selon la police.

Le sous-commissaire de police (Central Noida) Anil Kumar Yadav a déclaré que le garçon avait été arrêté dans le village de Naya Bans, dans les limites du poste de police de phase 2, la semaine dernière et qu’un FIR avait été déposé en vertu de l’article 364A du Code pénal indien (enlèvement contre rançon) après le famille les a approchés avec une plainte.

थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटे के अं दर 06 वर्षीय बच्चे की अपहरण की घटना का सफल अनावरण Plus d’informations ्चा सकुशल बरामद। कब्जे से फिरौती की रकम 30,000/-रुपये व फिरौती मांगन े में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद। बाइट~ @DCPCentralNoida (Partie 1) https://t.co/9K4zHzHZLO pic.twitter.com/1H4LTK5zLk — COMMISSAIRE DE POLICE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) 25 juin 2023

Le garçon avait disparu le 22 juin et a été retrouvé assis sur un banc près de la station de métro NSEZ le 23 juin après que le ravisseur l’ait libéré après un paiement de 30 000 roupies par la famille de l’enfant, a indiqué la police.

Le père de l’enfant tient un petit restaurant, ont-ils dit.

« Lorsque le ravisseur a appelé le père pour obtenir une rançon, la police a utilisé la surveillance électronique et d’autres entrées manuelles pour retrouver l’appelant, qui n’arrêtait pas de dire au père de ne pas informer la police. Notre première priorité était d’assurer la sécurité de l’enfant », a déclaré Yadav.

L’argent a été pris en deux versements de Rs 20 000 et Rs 10 000 et retiré d’un Jan Seva Kendra à Noida.

L’officier a souligné que l’appelant avait exigé le paiement via l’application PhonePe et la police a suggéré à la famille de procéder au paiement afin que la police puisse avoir une chance de retrouver la personne derrière l’enlèvement.

Il a dit qu’une fois le paiement effectué, la police a commencé à surveiller en permanence l’appelant en utilisant la surveillance électronique.

« Pendant ce temps, le lendemain, après que l’appelant ait reçu Rs 20 000 dans son portefeuille mobile, il est venu à Noida avec l’enfant. Il a ensuite demandé Rs 10 000 de plus, qui lui ont été versés via PhonePe. Il a ensuite laissé l’enfant près de la station de métro NSEZ. et s’est enfui », a déclaré Yadav.

Une fois l’enfant mis en sécurité, les équipes de police ont intensifié leur action et ont suivi le ravisseur.

« Dimanche, il est venu à la station de métro Botanical Garden et nos équipes qui l’avaient surveillé sont arrivées sur place en civil et l’ont attrapé. Nous avions déjà obtenu une photo du ravisseur auprès du Jan Seva Kendra. Encore une chose qui nous a aidés à confirmer son identité était son t-shirt – qui porte le mot « RESPECT » écrit sur le devant. C’était le même t-shirt qu’il portait plus tôt », a déclaré Yadav.

La police a ensuite identifié le ravisseur comme étant Barun, originaire du district de Hardoi et résident actuel du village de Naya Bans à Noida.

L’accusé a été retrouvé engagé dans des activités criminelles depuis 2017 et aurait été impliqué dans des vols de motos alors qu’une affaire similaire d’enlèvement a été déposée contre lui en 2021 au poste de police DLF Phase 3 à Gurugram, a indiqué la police.

Le montant de la rançon de Rs 30 000 lui a été récupéré et son téléphone portable saisi, a indiqué la police, ajoutant que l’accusé a été présenté devant un tribunal local et a été placé en garde à vue.

