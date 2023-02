Un Kenyan épouse trois sœurs et dit qu’il est né polygame

Trois sœurs nommées Cate, Eve et Mary ont fait fureur sur les réseaux sociaux l’année dernière. Raison? Ils ont révélé qu’ils allaient nouer le nœud nuptial avec le même homme, identifié comme Stevo du Kenya. Stevo s’était également vanté du fait que ce n’était pas grave pour lui de satisfaire les besoins de ces sœurs. Les utilisateurs des médias sociaux ont été choqués au-delà des mots sur la façon dont ce type de pratique peut être normalisé ? Comment ces sœurs étaient-elles complètement d’accord avec le fait qu’elles allaient passer le reste de leur vie avec le même homme ? Selon un reportage publié dans le Daily Star, c’est ainsi que ces sœurs, poursuivant une carrière dans la musique gospel, ont rencontré Stevo et ont décidé qu’elles l’épouseraient.

C’est Cate qui a rencontré Stevo pour la première fois au Kenya, puis l’a présenté à ses deux sœurs. Stevo a déclaré au portail qu’après les avoir rencontrés, il avait estimé que son amour n’était pas fait pour une seule fille. Selon lui, il était né polygame et se sent maintenant béni avec trois femmes dans sa vie. Stevo a ajouté qu’ils vivaient ensemble depuis deux mois maintenant. Stevo a également ri des suggestions selon lesquelles il pourrait être difficile d’avoir trois dames en déplacement, en disant: “Pourquoi les gens doutent-ils du fait que je satisfasse trois dames, ce n’est pas grave.”

Les internautes voulaient savoir comment ces trois sœurs se partageaient le temps à passer avec Stevo ?

Selon Stevo, il a réservé le lundi pour Mary, le mardi pour Cate et le mercredi pour Eve. Les trois sœurs ont partagé avec Daily Star comment elles ont mis en place un calendrier strict pour se faire savoir laquelle d’entre elles va passer la nuit avec Stevo. Ils sont extrêmement prudents pour que Stevo ne laisse personne d’autre entrer dans sa vie en dehors d’eux. “Nous lui suffisons tous les trois et nous n’allons pas lui permettre d’en amener un autre”, ont-ils déclaré au portail, et ont conclu en disant que c’était une vie de famille heureuse avec Stevo.

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas pris cette nouvelle avec bonté et ont déclaré que Stevo devra dépenser une grosse somme d’argent pour les factures familiales et l’éducation des enfants.

