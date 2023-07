Un Kennedy est critiqué par les démocrates. RFK Jr. devient une star républicaine

Dans l’histoire mouvementée d’une famille parfois assimilée à la royauté américaine, jeudi a marqué un rebondissement inhabituel.

La famille Kennedy, de fidèles démocrates, a produit un ancien président, trois principaux candidats à la présidence, des sénateurs et des membres du Congrès – mais jamais tout à fait quelque chose comme ça.

Un Kennedy candidat à la présidence a été réprimandé par ses collègues démocrates alors qu’il était l’invité du parti adverse à Capitol Hill.

Robert Kennedy Jr., avocat, écologiste et, selon ses détracteurs, théoricien du complot prolifique, est apparu comme le principal témoin lors d’une audience sur la censure organisée par les républicains du Congrès.

Complétant le thème du monde bizarre de jeudi, juste après l’audience, Kennedy est allé directement à une autre apparition sur le réseau où il est un invité fréquent : Fox News.

Il a passé la majeure partie de la journée à être assailli par des membres démocrates du Congrès en tant que colporteur de complot, excentrique et dupe aidant à élire Donald Trump.

« Je vénère votre nom », a déclaré un démocrate de Virginie, le représentant Gerry Connolly, réprimandant Kennedy.

« Vous êtes ici pour des raisons cyniques pour être utilisé politiquement par ce côté de l’allée pour embarrasser l’actuel président des États-Unis. Et vous êtes un facilitateur dans cet effort aujourd’hui. Et cela fait honte à un nom légendaire que je vénère. »

Longshot principal défi pour Biden

Kennedy mène une campagne de longue haleine pour renverser Joe Biden pour l’investiture présidentielle démocrate. Les primaires sont prévues pour le début de l’année prochaine.

Mais ce qui inquiète vraiment les démocrates, c’est un événement plusieurs mois plus tard : les élections générales américaines de novembre 2024.

Trois frères Kennedy qui se sont précédemment présentés à la présidence : Robert, à gauche, le père de RFK Jr., Ted au milieu et l’ancien président John F. Kennedy à droite. (Reuters)

Les démocrates ont de plus en plus exprimé leur crainte qu’une série de coupes dans les journaux politiques ne saigne un nombre décisif de voix lors de l’élection présidentielle.

Il ne faudrait pas grand-chose.

Si Joe Biden n’avait remporté que 42 918 voix de moins la dernière fois, moins d’un demi-point de pourcentage dans les trois états de swing les plus proches Trump serait toujours président.

Ce que craignent les démocrates

Les démocrates craignent que quelques attaques puissent faire la différence : de Kennedy, du gauche progressiste et du centre, avec le sénateur démocrate Joe Manchin cette semaine pesant un candidature tierce .

La campagne réelle de Kennedy elle-même ? Peu de gens s’attendent à ce qu’il aille très loin.

Il est n’importe où entre 47 et 57 points derrière Biden lors des récents championnats nationaux enquêtes et 60 points dans l’État primaire du New Hampshire. Pratiquement tous les sondages le montrent environ deux fois plus populaire auprès des républicains que des démocrates.

C’est un défi, si vous vous présentez en tant que démocrate.

Marc Trussler, directeur de la science des données au programme de recherche sur l’opinion et d’études électorales de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré que Kennedy pourrait contribuer à déprimer le soutien à Biden, bien qu’il pense que la course à Manchin serait un problème bien plus important.

Quant à Kennedy remportant l’investiture démocrate, Trussler la considère comme inconcevable.

« Il y a un groupe extrêmement limité d’électeurs démocrates qui trouveront RFK attrayant une fois qu’ils auront découvert ses positions », a déclaré Trussler.

L’ancre de Fox News, Martha MacCallum, demande à RFK Jr. de la manière la plus douce possible de « le mettre dans vos propres mots » ses commentaires selon lesquels « des rapports indiquent qu’il pourrait y avoir eu une certaine direction génétique pour ce virus s’il avait été manipulé ». pic.twitter.com/8WHZEk0Vs2 —@justinbaragona

Ces opinions incluent l’opposition à l’armement de l’Ukraine, l’hostilité au vaccin COVID et la conspiration à propos de vaccins contre la rougeole .

Il a été répudié en le passé par sa propre famille sur sa position vaccinale et encore dans les remarques plus récentes de son neveu et de sa sœur, qui les ont appelés déplorable .

Kennedy avait suggéré les personnes non vaccinées ont à certains égards moins de libertés que la victime de l’Holocauste Anne Frank. Kennedy a s’est excusé pour ça.

Mais il ne s’est pas excusé suggérer lors d’un dîner que le virus à l’origine du COVID-19 a peut-être été ciblé ethniquement pour épargner les Chinois et les Juifs.

Kennedy dit qu’il faisait simplement référence à une étude publiée par le gouvernement sur les effets disproportionnés sur différents groupes ethniques ; cette étude n’était pas aussi explicite que ses remarques.

Sa théorie n’expliquerait pas pourquoi la Chine a imposé de sévères restrictions pandémiques après un nombre incalculable de peuple chinois est mort du virus, y compris le médecin de Wuhan qui a été le premier alerté le monde à elle.

Un législateur, le représentant de New York Dan Goldman, a noté qu’il était juif et qu’il avait également le COVID. Une autre législatrice a déclaré que les crimes de haine étaient déjà en augmentation et elle a fulminé que les commentaires de Kennedy pourraient les alimenter.

« Vous ne semblez pas vous en soucier, ou vous n’avez pas l’air d’en vouloir à des citations erronées et à des malentendus », a déclaré la représentante Debbie Wasserman Schultz, une démocrate de Floride, lors de l’audience de jeudi.

« Franchement, c’est dégoûtant. »

Un trou dans la théorie de Kennedy selon laquelle le COVID épargne certaines ethnies, notamment les Chinois : les décès dus au COVID en Chine, qui avaient certaines des précautions pandémiques les plus strictes au monde. Les gens ont été enfermés chez eux d’une manière qui a nui à l’économie et inspiré des manifestations de masse. (Ng Han Guan/AP)

Il y a plus. Le mois dernier, Kennedy a revendiqué des produits chimiques dans le l’eau a transformé les enfants transgenres . YouTube a retiré une de ses vidéos pour cela.

Ce qui nous amène au sujet de l’audience de jeudi : la censure. Il s’est concentré sur les entreprises de médias sociaux bloquant la parole, avec les encouragements des politiciens.

Les républicains ont souligné plusieurs exemples ces dernières années où des tweets précis sur COVID ont été supprimés ou étiquetés de désinformation.

Kennedy a appelé la liberté d’expression le secret du succès américain.

Il l’a comparé à l’eau, aux engrais et au soleil de la démocratie, et a suggéré que l’impulsion d’interdire et de bloquer était contraire aux valeurs traditionnelles des démocrates.

« C’était épouvantable pour mon père, pour mon oncle, pour FDR, pour Harry Truman », a déclaré Kennedy.

« J’ai passé ma vie dans ce parti. J’ai consacré ma vie aux valeurs de ce parti. »

Une journaliste canadienne décrit sa censure

Il a fulminé que la réaction des démocrates à l’audience ait illustré son propos : 102 ont signé une lettre demandant à Kennedy de ne pas être invité.

Notant l’ironie, il a déclaré: « Il s’agit d’une tentative de censure d’une audience de censure. »

En vertu de la loi, la liberté d’expression est protégée aux États-Unis, avec certaines des exceptions fixé par la Cour suprême relatif à fraude, diffamation, discours de campagne et certains préjudices spécifiques.

Le premier amendement de la Constitution américaine lie le gouvernement, empêchant les lois et les actions anti-discours. Il ne lie pas entreprises de médias sociaux à moins que et jusqu’à ce que les États-Unis adoptent une loi clarifiant cela.

Parfois, les lignes se brouillent.

Une journaliste canadienne a témoigné lors de l’audience de jeudi, décrivant comment son propre travail a été censuré à l’approche des élections américaines de 2020.

Certains républicains ont allégué que la censure des médias sociaux aurait pu décider du résultat de ce vote.

Emma-Jo Morris, originaire de Montréal, réagit lors de l’audience de jeudi sur la censure à Washington, DC Elle dit que son journalisme a été censuré par les entreprises de médias sociaux afin d’affecter l’élection présidentielle américaine de 2020 et d’aider Joe Biden. (PA)

Emma-Jo Morris, une Montréalaise qui travaille maintenant pour Breitbart News, était journaliste au New York Post et a publié des articles sur le Les relations commerciales internationales de la famille Biden .

Le journal a publié des articles sur les accords avec l’Ukraine et la Chine; à propos de Biden qui aurait parlé affaires avec son fils, contrairement à ce qu’il a publiquement affirmé ; et sur des allégations non prouvées selon lesquelles Biden, lorsqu’il était hors de la politique, aurait pu tirer des revenus des entreprises de son fils Hunter.

Pour avoir publié cette histoire, le journal a été exclu de son compte Twitter vérifié. Tout comme l’attaché de presse de la Maison Blanche. Le partage du lien était également interdit sur Facebook.

L’une des raisons est que d’anciens responsables du renseignement américain avaient suggéré que le matériel (tiré de l’ordinateur portable de Hunter Biden) pouvait être de la désinformation russe.

Kennedy brandit une lettre signée par 102 démocrates, demandant l’annulation de sa comparution. Il dit que c’est un exemple de censure. (Jonathan Ernst/Reuters)

Le GOP veut redéployer les sales coups de 2016 : les démocrates

Alors qu’elle lisait à haute voix des reportages publiés par d’autres médias à l’époque Morris a ri à l’audience: « Dieu, je ne peux même pas dire ça avec un visage impassible. »

Son reportage s’est avéré exact. Mais au moment où d’autres médias ont commencé à couvrir l’histoire, il était trop tard pour informer les électeurs. « Les enjeux n’étaient rien. Deux ans plus tard », a déclaré Morris.

Les démocrates ont réitéré leur argument principal : cette audition ne visait rien de plus que la réélection de Trump à la présidence.

La représentante Stacey Plaskett a fait référence à 2016, lorsque les sites de médias sociaux étaient inondés d’informations piratées et fausses ; elle a dit que les républicains veulent recréer cela en 2024.

REGARDER | Trump dit qu’il s’attend à être inculpé lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole: Trump dit qu’il s’attend à être inculpé lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole L’ancien président américain Donald Trump a déclaré mardi avoir reçu une lettre l’informant qu’il était la cible d’une autre enquête du ministère américain de la Justice, signe qu’il pourrait bientôt être inculpé par les procureurs. Cette enquête porte sur les efforts visant à annuler l’élection présidentielle de 2020 et l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Un rapport du Sénat américain cité un objectif d’une campagne de désinformation russe en 2016 : faire baisser la participation des Noirs et empêcher les Afro-Américains de voter.

Certains conservateurs américains étaient également reconnu coupable de fraude pour avoir utilisé des messages téléphoniques pour avertir les Noirs américains de ne pas voter.

« Je veux être très clair sur ce qui se passe d’autre dans cette salle », a déclaré Plaskett, accusant les républicains d’essayer d’intimider les entreprises de médias sociaux.

« Quand les théories du complot réussissent, Donald Trump aussi. La Russie s’est ingérée dans nos élections de 2016, ils ont tenté en 2020, et ils vont essayer d’intervenir en 2024. »