Un ‘kebabi-Cation’; UK Takeaway pour offrir des vacances sur le thème du kebab

Qui n’aime pas les kebabs ? Mais pour les aficionados de kebab absolument maniaques, un plat à emporter basé au Royaume-Uni a dévoilé un séjour qui permet aux clients de se «mariner» vraiment dans tout ce qui est kebab. Lancée par I am Doner, la maison primée à emporter, la bien nommée “Kebab House” comprendra une chambre avec un lit naan, des lampes ressemblant à des bouteilles de sauce à l’ail, des rideaux de douche et des papiers peints recouverts de rouleaux de doner, et d’autres objets sur le thème du kebab. décorations.

Les impressions des artistes sur le lieu éphémère ont été partagées par la marque le 8 juillet, pour coïncider avec la Journée nationale du kebab au Royaume-Uni. Les images montraient un canapé sur le thème du kebab avec des coussins en rouleau, une salle de bain au thème approprié et un délicieux art du kebab qui décore la chambre et le salon.

« BIENVENUE À LA MAISON KEBAB. Êtes-vous obsédé par les kebabs? Vous rêvez de donneurs ? Eh bien, vos prières ont été exaucées avec notre nouvelle propriété éphémère staycation ‘Kebab House’. Prévue pour ouvrir plus tard cette année pour les connaisseurs de kebab, notre Kebab House permettra aux super fans de kebab de passer une soirée pyjama au paradis du kebab », a écrit la société dans la légende de son article sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes absolument obsédés par les kebabs, tout comme nos clients. Qu’il s’agisse d’utiliser plus de 100 ingrédients de haute qualité dans nos brochettes ou de fabriquer nos sauces maison. C’est pourquoi nous offrons à nos fidèles clients la possibilité de faire passer leur obsession au niveau supérieur en créant un nouveau pèlerinage vers les kebabs au Royaume-Uni !”, a déclaré Lynsey Benton, je suis la responsable de la marque Doner, selon le Daily Star.

La marque n’a pas encore confirmé l’emplacement de ce pop-up mais examine actuellement des emplacements comme Manchester, Sheffield, Leeds, Newcastle, Birmingham, Liverpool et Londres. Il envisage même une visite de tous ou de quelques-uns des lieux. Les invités intéressés devront s’inscrire sur le site Web de I am Doner, où ils pourront également suggérer un lieu pour le pop-up. Les clients seront contactés plus tard cette année pour réserver l’emplacement pour un maximum de 4 personnes à la fois.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.