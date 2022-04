Un kangourou entre avec désinvolture dans un bar australien et personne ne lève les yeux

Les kangourous sont communs en Australie; en fait, ils sont peut-être un peu trop courants, comme le prouve cette vidéo virale. Postée sur Instagram par la page Australian.animals, elle montre un kangourou entrant nonchalamment dans un bar. Ceci, cependant, n’est pas la chose la plus surprenante à propos de la vidéo. Ce qui est vraiment surprenant, c’est la façon dont les gens ont réagi. Les kangourous sont originaires d’Australie. Dans la vidéo, il semble que les gens soient habitués à leur présence. Cependant, les internautes du monde entier n’y sont pas habitués et ont fait des commentaires intéressants sur le “visiteur inattendu”.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 85 000 likes. “Nous aimons que tout le monde là-bas l’ait juste regardé et ait dit” hm sympa “et ait ensuite continué à faire la queue”, a écrit une personne dans la section des commentaires. Une autre personne a écrit : « Ça n’a pas l’air ‘inattendu’. Tout le monde vient de déménager et de vaquer à ses occupations. Cela n’a pas fait de bruit non plus. On dirait un client fréquent.

Plus tôt ce mois-ci, lors d’un incident inattendu, des kangourous ont été vus errant dans les rues du Bengale occidental dans des vidéos virales. Cela a laissé les utilisateurs des médias sociaux confus et inquiets. L’agence de presse ANI a partagé plusieurs photos de kangourous émaciés errant dans les rues de Jalpaiguri au Bengale occidental. Alors que les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits de voir ces marsupiaux si éloignés de leur habitat naturel, qui se produit principalement en Australie, l’officier de l’IFS Parveen Kaswan s’est rendu sur Twitter et a affirmé que les animaux étaient passés en contrebande. «Ils ne sont présents dans aucun zoo de cette région. Ils font partie de la contrebande. Plus tard saisi. Au zoo maintenant pour une garde en toute sécurité. Le mois dernier, deux autres ont également été arrêtés avec un kangourou », a tweeté Kaswan après qu’un utilisateur de Twitter l’ait tagué sur une photo d’un kangourou, se demandant s’ils auraient pu s’échapper d’un zoo local. L’ANI a rapporté plus tard que deux kangourous avaient été secourus par des agents forestiers de Gajoldoba à Jalpaiguri.

Les kangourous ont été grièvement blessés et ont été envoyés au Bengal Safari Park pour y être soignés. Une équipe a également été formée pour enquêter sur la question. S Dutta, RO, Belakoba Forest Range, a été cité dans un tweet par l’agence de presse : “Nous avons lancé une enquête plus approfondie pour déterminer où se trouvent ces kangourous, par qui et comment ils ont été amenés dans la forêt, ainsi que pour trouver la cause de l’introduction. eux.”

