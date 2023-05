Un kamikaze frappe un point de contrôle dans le nord-ouest du Pakistan, tuant 4 personnes lors d’une deuxième attaque en autant de jours

Miran Shah, Pakistan (AP) – Un kamikaze a visé mercredi un poste de contrôle de sécurité dans le nord-ouest du Pakistan, tuant deux soldats, un policier et un civil, ont déclaré des responsables de la sécurité.

C’était la deuxième attaque à frapper le Pakistan en autant de jours.

L’attentat a eu lieu dans le Nord-Waziristan, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa qui borde l’Afghanistan et qui est un ancien bastion du groupe militant taliban pakistanais, également connu sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan ou TTP.

Un certain nombre de civils ont également été blessés lors de l’attaque, selon Rehmat Khan, un responsable de la police locale.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque mais les soupçons sont susceptibles de tomber sur les talibans pakistanais.

Au cours des six derniers mois, le TTP a intensifié ses attaques depuis qu’il a unilatéralement mis fin à un cessez-le-feu avec le gouvernement pakistanais, négocié par l’Afghanistan voisin l’année dernière.

Mercredi également, le TTP a revendiqué l’attaque de la veille contre une usine pétrolière et gazière à Hangu, un district du Khyber Pakhtunkhwa, à la frontière avec l’Afghanistan. Quatre membres des forces de sécurité et deux gardes privés ont été tués dans l’attaque contre l’installation gérée par une multinationale européenne, MOL Pakistan Oil and Gas.

Bien qu’il s’agisse d’un groupe distinct, le TTP reste un allié proche des talibans afghans, qui ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021 à la suite du retrait des forces américaines et de l’OTAN du pays après deux décennies de guerre. Selon certains, la prise de contrôle a enhardi le TTP au Pakistan.

The Associated Press