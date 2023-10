Un kamikaze fait exploser un engin dans la capitale turque

« Nos policiers héroïques, grâce à leur intuition, ont résisté aux terroristes dès qu’ils sont descendus du véhicule », a déclaré plus tard Yerlikaya aux journalistes. « L’un d’eux s’est fait exploser tandis que l’autre a reçu une balle dans la tête avant d’avoir eu l’occasion de se faire exploser. »

« Notre lutte contre le terrorisme, ses collaborateurs, les trafiquants de drogue, les gangs et les organisations du crime organisé se poursuivra avec détermination », a-t-il déclaré.

Le ministre n’a pas précisé qui était à l’origine de l’attaque et aucune responsabilité n’a été immédiatement revendiquée. Des groupes militants kurdes et d’extrême gauche ainsi que le groupe État islamique ont mené par le passé des attaques meurtrières dans tout le pays.

« Les scélérats qui ont visé la paix et la sécurité des citoyens n’ont pas pu atteindre leurs objectifs et ils n’y parviendront jamais », a-t-il déclaré.

Adem Altan/AFP via Getty Images

La Turquie a lancé plusieurs incursions dans le nord de la Syrie depuis 2016 pour chasser de la frontière le groupe État islamique et une milice kurde, connue sous les initiales YPG, et contrôle des pans de territoire dans la région.

La Turquie considère les YPG comme une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit, qui est répertorié comme groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne. Le PKK mène une insurrection contre la Turquie depuis 1984. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans le conflit.

L’année dernière, une explosion de bombe dans une rue piétonne animée à Istanbul a fait six morts, dont deux enfants. Plus de 80 autres personnes ont été blessées. La Turquie a imputé l’attaque au PKK et aux YPG.