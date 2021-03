L’Indonésie, la nation à majorité musulmane la plus peuplée du monde, se bat contre des militants depuis que les bombardements sur l’île balnéaire de Bali en 2002 ont tué 202 personnes, pour la plupart des touristes étrangers. Les attaques contre les étrangers ont été largement remplacées ces dernières années par des frappes plus modestes et moins meurtrières visant le gouvernement, la police et les forces antiterroristes et les personnes que les militants considèrent comme des infidèles.

