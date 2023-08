Un jury néo-zélandais déclare une mère coupable du meurtre de ses 3 jeunes filles dans une affaire qui a choqué la nation

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Un jury néo-zélandais a reconnu mercredi une mère coupable du meurtre de ses trois jeunes filles dans une affaire qui a choqué la nation.

Lauren Dickason, 42 ans, avait auparavant admis avoir tué ses filles jumelles de 2 ans, Maya et Karla, et leur sœur de 6 ans, Lianè, à leur domicile de la ville de Timaru il y a près de deux ans.

Mais elle avait plaidé non coupable de meurtre, affirmant qu’elle souffrait de troubles mentaux au moment des meurtres et ne savait pas que ce qu’elle faisait était mal.

Les procureurs, cependant, ont souligné les messages téléphoniques troublants de Dickason et son historique en ligne dans les semaines précédant les meurtres, y compris des commentaires sur le fait de vouloir tuer ses enfants et Google recherche « l’overdose la plus efficace chez les enfants ».

Dickason et son mari Graham Dickason, tous deux professionnels de la santé qualifiés, avaient quitté l’Afrique du Sud pour la Nouvelle-Zélande quelques jours seulement avant les meurtres, à la recherche d’un mode de vie plus stable, loin de l’agitation de leur pays d’origine.

Lauren Dickason a d’abord tenté de tuer ses enfants avec des attaches à glissière, puis les a étouffés avec des oreillers. Elle les a ensuite placés dans leurs lits sous les couvertures et a tenté de se suicider.

Graham Dickason, chirurgien orthopédiste. rentré d’un dîner de travail pour trouver ses enfants morts. Il a dit plus tard à la police qu’il savait que sa femme avait des problèmes de santé mentale et de maternité, mais qu’il n’avait aucune idée qu’elle était capable de tuer.

Le verdict de culpabilité est tombé après un procès de quatre semaines. Les jurés ont rejeté les défenses légales de Dickason en vertu des lois néo-zélandaises sur la folie et l’infanticide. Les jurés n’étaient pas unanimes, votant 11 contre 1 pour la condamnation, une scission autorisée par les lois néo-zélandaises.

Dickason risque une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Radio New Zealand a rapporté que Dickason était immobile sur le banc des accusés lors de la lecture du verdict devant la Haute Cour de Christchurch, puis a pleuré doucement en partant. Les jurés pouvaient également être entendus pleurer, a rapporté RNZ.

Les parents de Dickason ont publié une déclaration disant que les décès étaient le résultat de la maladie mentale débilitante de leur fille.

« Nous aimerions encourager les familles et les individus du monde entier à être conscients des symptômes de la dépression post-partum le plus tôt possible, à la fois pour vous-mêmes ainsi que pour la famille proche et les amis autour de vous », ont déclaré les parents Malcolm et Wendy Fawkes dans le déclaration, a rapporté RNZ.

L’inspecteur-détective Scott Anderson a déclaré que la police souhaitait exprimer ses plus sincères condoléances aux membres de la famille qui ne verraient jamais Liané, Maya et Karla grandir et vivre leur vie.

« Les mots ne peuvent pas commencer à exprimer les circonstances tragiques de cette enquête », a déclaré Anderson dans un communiqué.

Nick Perry, l’Associated Press