Un jury géorgien a recommandé des accusations criminelles contre les alliés de Trump qui n’ont pas été retenues

Un grand jury de Géorgie a recommandé des poursuites pénales contre trois sénateurs républicains américains et d’autres alliés de Donald Trump dans le cadre de son enquête sur les efforts visant à annuler la défaite présidentielle de Trump en 2020, selon un rapport publié vendredi.

Aucune n’a finalement été inculpée lorsque les procureurs géorgiens ont engagé une vaste procédure pénale contre Trump et 18 co-conspirateurs présumés, annoncée le 14 août. Sur les 39 personnes recommandées pour des accusations par le grand jury spécial, Trump et 18 autres ont été inculpés.

Le grand jury spécial a recommandé d’inculper le sénateur américain de longue date Lindsey Graham de Caroline du Sud et les deux anciens sénateurs de Géorgie, Kelly Loeffler et David Perdue. Les votes n’ont cependant pas été unanimes.

Le panel a également recommandé des accusations contre l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, le conseiller Boris Epshteyn et les avocats Lin Wood et Cleta Mitchell, selon le rapport.

Graham, un ancien rival de Trump devenu allié, a demandé aux responsables géorgiens d’examiner les bulletins de vote par correspondance après la défaite du président républicain.

Il a déclaré que son comportement était approprié parce qu’il avait le droit d’examiner les activités électorales de l’État en tant que président de la commission judiciaire du Sénat américain.

1 vote « non » à Trump compte

Le grand jury spécial s’est réuni en 2021 à la demande de la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, pour l’aider dans son enquête. Pendant plusieurs mois, les jurés ont assigné à comparaître 75 témoins, dont des alliés de Trump tels que son ancien avocat Rudy Giuliani, Graham et de hauts responsables géorgiens tels que le gouverneur Brian Kemp.

Willis n’était pas obligé de suivre les recommandations du jury et n’était peut-être pas d’accord sur le fait que les individus cités mais non inculpés avaient en fait enfreint la loi de l’État. De plus, un procureur de comté inculpant un sénateur américain en exercice pour des infractions électorales fédérales aurait probablement donné lieu à des contestations judiciaires concernant la compétence.

REGARDER l Explication de la stratégie de racket de la Géorgie : Les actes d’accusation de Trump expliqués : pourquoi la Géorgie l’accuse comme un « chef de la mafia » | À propos de ça L’ancien président américain Donald Trump fait face à des accusations criminelles pour la quatrième fois, après qu’un grand jury de Géorgie a publié un acte d’accusation sans équivoque l’accusant d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 face à Joe Biden et de diriger une « entreprise criminelle ». Andrew Chang explique toutes les accusations et pourquoi les dernières sont si importantes.

Il convient de noter que bon nombre des décomptes visant à inculper Trump pour diverses accusations comportaient un seul vote « non ». Il n’est pas clair si c’était une seule personne qui avait systématiquement voté non, ou si les votes non étaient répartis entre les jurés en fonction du décompte.

Même si le grand jury spécial était composé de plus de 20 membres – plus que ce qui serait nécessaire pour entendre l’affaire dans un procès pénal – cela montre qu’une condamnation contre Trump n’est pas une garantie.

L’acte d’accusation tentaculaire détaille des dizaines d’actes présumés de Trump ou de 18 autres personnes pour annuler sa défaite contre le président américain Joe Biden, notamment en implorant le secrétaire d’État républicain de Géorgie de trouver suffisamment de voix pour lui permettre de remporter l’État du champ de bataille ; harceler un travailleur électoral qui a fait l’objet de fausses allégations de fraude ; et tenter de persuader les législateurs géorgiens d’ignorer la volonté des électeurs et de nommer une nouvelle liste d’électeurs favorables à Trump.

L’affaire, déposée en vertu de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO, voit Trump faire face à 13 chefs d’accusation, dont sollicitation d’un agent public pour qu’il viole son serment, complot en vue de se faire passer pour un agent public, complot en vue de commettre un faux au premier degré et complot pour déposer un dossier. faux documents.

Trump, à nouveau en lice pour l’investiture républicaine à la présidentielle, a plaidé non coupable. Lorsqu’il s’est rendu aux accusations le mois dernier, il a été soumis à la toute première photo historique d’un ancien président américain.

Manœuvre judiciaire en vigueur

Les avocats Kenneth Chesebro et Sidney Powell, parmi les 18 autres accusés, ont exercé leur droit pour exiger un procès rapide dans cette affaire. Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, a fixé cette semaine la date du procès des deux accusés au 23 octobre, mais semblait sceptique quant aux arguments des procureurs selon lesquels les 19 accusés pourraient être jugés ensemble aussi rapidement.

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, tente quant à lui de faire porter l’affaire devant un tribunal fédéral, arguant qu’il agissait à l’époque en tant qu’officier fédéral. Une décision à ce sujet est imminente.

Le 31 août, le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, préside une audience concernant l’accès aux médias dans l’affaire contre l’ancien président Donald Trump et 18 autres personnes. McAfee a déjà fixé une date de procès pour au moins deux des accusés. (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/Associated Press)

Il y a un certain chevauchement entre les allégations dans l’affaire de Géorgie et les accusations portées contre Trump dans un acte d’accusation fédéral déposé par le bureau du conseiller spécial Jack Smith, sous l’égide du ministère de la Justice. Cet acte d’accusation accuse Trump de quatre chefs d’accusation liés à ses efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020, notamment de complot visant à frauder le gouvernement américain et de complot visant à entraver une procédure officielle.

Dans les deux cas, une condamnation pourrait conduire à une peine de plusieurs années de prison, même si des appels, peut-être jusqu’à la Cour suprême, seraient raisonnablement attendus.

La date du procès pour cette affaire fédérale a été fixée au 4 mars 2024.

Le cas de la Géorgie diffère en ce sens que ni Trump, ni aucun républicain futur président, ne serait en mesure d’accorder une grâce en cas de condamnation étant donné qu’il s’agit d’une affaire d’État.

Trump fait face à deux autres actes d’accusation criminels prononcés depuis mars. Comme pour les questions d’ingérence électorale, elles découlent d’enquêtes qui ont commencé bien avant qu’il n’annonce en novembre dernier son intention de se présenter à la présidentielle en 2024.

Trump a critiqué chacune des poursuites judiciaires, déclarant son innocence à chaque fois. Il fait face à un procès dans l’État de New York qui débutera le 25 mars 2024, concernant des allégations de falsification de documents commerciaux en relation avec des paiements d’argent discrets à trois personnes, dont deux femmes qui ont déclaré avoir eu des relations extraconjugales avec Trump.

Il fait également face à un procès fédéral qui devrait s’ouvrir en mai 2024, au cours duquel il fait face à des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage, ainsi qu’à une accusation d’entrave à la justice, liées à l’accusation selon laquelle il aurait détenu illégalement des documents gouvernementaux. La plupart des documents étaient classifiés et certains désignés comme top secret.