Un jury fédéral accorde 100 millions de dollars dans le cadre d’un procès pour paralysie paralysante

ATLANTA (AP) – Un jury fédéral à Atlanta a accordé 100 millions de dollars à un mendiant qui est tombé et s’est cassé le cou après qu’un policier l’ait électrocuté avec un pistolet paralysant lors d’une poursuite à pied, rapportent les agences de presse.

Jerry Blasingame a maintenant besoin de soins 24 heures sur 24 coûtant 1 million de dollars par an et a jusqu’à présent 14 millions de dollars de frais médicaux, a déclaré l’avocat Ven Johnson aux jurés.

Les jurés ont découvert que l’officier Jon Grubbs avait utilisé une force déraisonnable contre Blasingame, qui avait 65 ans et avait demandé de l’argent aux chauffeurs le 10 juillet 2018. Il était paralysé du cou aux pieds et a maintenant 69 ans.

Les jurés ont estimé que le département de police d’Atlanta devrait payer 60 millions de dollars et Grubbs devrait payer 40 millions de dollars, ont rapporté WXIA-TV et l’Atlanta Journal-Constitution.

La ville a déposé une requête en verdict dirigé. Une décision d’un juge sur cette requête peut modifier le verdict du jury.

Le juge Steve Jones n’a pas encore statué sur cette demande, indiquent les archives judiciaires en ligne. Jones a statué avant le début des délibérations que les jurés pouvaient raisonnablement conclure que Grubbs avait utilisé une force excessive et qu’ils pouvaient examiner l’argument de la ville.

«Le dossier permettrait au jury de conclure que M. Blasingame n’avait pas commis de crime grave avant d’être accusé / que l’agent Grubbs ne craignait pas pour sa sécurité / et que les circonstances urgentes n’étaient pas autrement si graves qu’elles permettaient à l’agent Grubbs. recours à la force », a écrit Jones vendredi.

Le conservateur de Blasingame, Keith Edwards, a poursuivi la ville d’Atlanta et l’officier, Jon Grubbs, pour le coût de ses factures médicales passées et futures.

Johnson et l’avocat des droits civiques Craig Jones ont déclaré que Grubbs avait violé la politique du département en utilisant un pistolet paralysant sur un homme âgé qui s’enfuyait, a rapporté le journal.

Le procès d’Edwards a déclaré que Blasingame était dans la rue et demandait de l’argent aux gens lorsque Grubbs et un autre officier sont arrivés et l’ont vu parler avec un chauffeur.

Grubbs est sorti de la voiture de patrouille et a dit à Blasingame de s’arrêter, mais il est sorti de la rue vers un garde-corps et Grubbs a couru vers lui, selon le procès.

« Grubbs sort de la voiture et commence à courir après mon client – ​​un homme de 65 ans – et pour quoi ? Pour avoir potentiellement demandé de l’argent aux gens ? » dit Johnson.

Johnson a déclaré que la ville n’avait pas mené d’enquête suffisamment approfondie sur la conduite de Grubbs et l’avait laissé reprendre ses fonctions six mois après l’incident et avant la fin de l’enquête.

“C’est ainsi qu’un officier s’en tire avec une force excessive”, a-t-il déclaré au jury dans sa plaidoirie finale. “Vous l’enterrez.”

Staci J. Miller, l’un des avocats représentant Atlanta et Grubbs, a déclaré que les blessures de Blasingame étaient tragiques, mais que la formation de la ville et la politique du département n’étaient pas à blâmer.

Les avocats de la ville d’Atlanta, qui représentaient également Grubbs, n’étaient pas disponibles pour commenter le verdict et un porte-parole du maire d’Atlanta, Andre Dickens, a refusé de commenter, a rapporté le journal.

Grubbs a rejoint le département de police d’Atlanta en tant que cadet en décembre 2013, selon les archives du Georgia Peace Officer Standards and Training Council. Il est devenu officier à part entière un an plus tard et a servi dans la force depuis lors.

Il n’a aucune sanction dans ses dossiers POST et est répertorié comme officier en règle par l’agence de certification de la police d’État.

