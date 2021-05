Un jury d’enquête sur le meurtre a déclaré que l’ex-star de la Premier League, Dalian Atkinson, était décédé après «  avoir été touché au pistolet et reçu des coups de pied dans la tête par la police  »

La Crown Court de Birmingham a appris qu’Atkinson, 48 ans, avait été tué après une confrontation avec l’agent de police de West Mercia Benjamin Monk, qui nie les allégations de meurtre et d’homicide involontaire coupable après avoir été inculpé à la suite d’une enquête de trois ans sur les circonstances de la mort d’Atkinson à Telford, au Royaume-Uni. en 2016.

L’accusation affirme qu’Atkinson a été soumis à un taser pendant 33 secondes au total, un temps qui est près de six fois plus élevé que la décharge standard de cinq secondes que les policiers sont tenus d’utiliser.

Le tribunal a appris qu’Atkinson, qui souffrait d’insuffisance rénale terminale, s’était approché des agents après avoir été appelés sur les lieux d’une perturbation vers 1 h 30, heure locale.

« Le réglage par défaut standard d’un Taser est une phase de cinq secondes, mais il est possible de le remplacer en continuant d’appuyer sur la gâchette», a déclaré l’avocate Alexandra Healy, qui a également déclaré au tribunal qu’Atkinson avait reçu des coups de pied dans la tête au moins deux fois.

« Et PC Monk a continué d’appuyer sur la gâchette pendant plus de six fois la durée d’une phase standard de cinq secondes. Le taser a été déployé pendant 33 secondes.

« PC Monk a également donné un coup de pied à Dalian Atkinson. Au moins deux coups de pied ont été lancés par lui sur le front de Dalian Atkinson avec suffisamment de force pour laisser les empreintes du motif des lacets du haut de sa botte sur deux zones distinctes du front de M. Atkinson.«

Une deuxième policière, la CP Mary Ellen Bettley-Smith, est également accusée de voies de fait liées à l’incident, pour lequel elle a plaidé non coupable. L’accusation affirme que Bettley-Smith a frappé Atkinson avec une matraque à plusieurs reprises alors qu’il était frappé d’incapacité au sol.

« En donnant des coups de pied à Dalian Atkinson dans la tête non pas une fois, mais à deux reprises, PC Monk n’a pas agi, selon l’accusation, en légitime défense ou en défense d’un autre., »continua Healy.

« Il était sans aucun doute en colère d’avoir été mis dans la peur par cet homme. Il a choisi d’éliminer cette colère de Dalian Atkinson en lui donnant un coup de pied dans la tête.

« Sa formation lui aura appris – et c’est évident – que la tête est une zone sensible. En donnant un coup de pied à Dalian Atkinson à la tête, PC Monk ne peut, selon l’accusation, avoir l’intention de causer des blessures vraiment graves.. «

Atkinson a également représenté Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Fenerbahce et Manchester City au cours d’une carrière qui a duré entre 1985 et 2001.

On se souvient peut-être mieux de lui pour un superbe but en solo pour Villa contre Wimbledon en 1992, ce qui lui a valu les honneurs du « but de la saison ».

Le procès continue.