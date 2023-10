CONCORD, NH (AP) — Un jury a commencé vendredi à délibérer sur le cas d’un homme accusé d’avoir tué par balle un couple de retraités du New Hampshire sur un sentier de randonnée, les procureurs affirmant qu’il avait menti à la police pour dissimuler ses crimes et les avocats de la défense affirmant que les autorités avaient été arrêtées. La mauvaise personne.

Logan Clegg, 27 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré pour ce que les procureurs ont décrit comme ayant « sciemment et imprudemment » causé la mort de Stephen et Djeswende « Wendy » Reid. Le couple, qui avait travaillé dans le domaine du développement international, avait récemment pris sa retraite et a été abattu à plusieurs reprises après s’être promené sur le sentier près de son appartement dans la ville de Concord le 18 avril 2022.

Leurs corps, retrouvés quelques jours plus tard, avaient été traînés dans les bois et recouverts de feuilles, de bâtons et de débris, a indiqué la police.

Clegg vivait alors dans une tente près du sentier. Son procès a débuté le 3 octobre et les avocats ont présenté leurs plaidoiries jeudi.

Clegg est également accusé de plusieurs chefs d’accusation de falsification de preuves matérielles et d’être un criminel reconnu coupable en possession d’une arme à feu. Il a déclaré jeudi devant le tribunal qu’il était coupable de cette dernière accusation.

Après que les Reid aient été portés disparus, Clegg, qui a été interrogé par les enquêteurs à leur recherche, a fourni un faux nom. Il a ensuite brûlé sa tente, effacé des informations de son ordinateur et acheté un ticket de bus à Concord, ont indiqué les procureurs.

Les enquêteurs ont finalement trouvé et arrêté Clegg en octobre 2022 à South Burlington, Vermont, avec un billet d’avion aller simple pour Berlin, en Allemagne, un faux passeport et une arme à feu dans son sac à dos.

Les procureurs ont déclaré que ses mensonges répétés, sa tentative de fuite et l’arme dans son sac à dos constituaient des preuves claires de sa culpabilité.

« L’État vous a prouvé (…) que l’accusé, et lui seul, a tué Stephen et Wendy », a déclaré le procureur Joshua Speicher, qualifiant le meurtre d’insensé. « Nous l’avons prouvé hors de tout doute raisonnable. Nous vous avons prouvé comment il l’a fait, quand il l’a fait, où il l’a fait.

Speicher a ajouté : « Ce que nous ne savons pas, c’est pourquoi. Nous ne le savons tout simplement pas.

Les avocats de Clegg ont déclaré qu’il n’avait pas tué les Reid et que la seule raison pour laquelle il avait donné un pseudonyme à la police et quitté le New Hampshire était parce qu’il s’était caché des autorités après avoir violé sa probation de 2021 pour cambriolage et vol dans l’Utah. Ils ont déclaré qu’il avait déjà passé du temps à l’étranger, au Portugal, avant de retourner aux États-Unis.

L’avocate de la défense, Mariana Dominguez, a déclaré que le dossier de l’État était plein de lacunes.

« Logan Clegg n’est pas coupable », a-t-elle déclaré au jury dans ses conclusions finales. « La police a enquêté, mais au lieu d’examiner les données scientifiques et les preuves avec des yeux clairs, elle a spéculé. Ils ont supposé. … Ils n’ont vu que ce qu’ils voulaient voir. Ils se sont trompés de gars.

Les avocats de Clegg ont déclaré qu’une analyse des douilles et des balles trouvées dans la zone ne permettait pas de conclure que c’était son arme qui avait tiré les coups et que les douilles pourraient provenir de diverses armes.

« Ils n’ont aucune idée de l’arme qui a tué les Reid », a déclaré Dominguez au jury, ajoutant que la police « n’avait d’yeux » que pour l’arme de Clegg.

Mais les procureurs ont déclaré que les balles et les douilles provenaient de l’arme de Clegg.

Les deux parties ont également donné des versions différentes d’une femme qui marchait sur le sentier avec ses chiens et a permis aux Reid de la dépasser et de marcher devant. Elle a ensuite entendu des coups de feu, puis a croisé un homme sur le sentier avant de poursuivre sa randonnée.

Les avocats de la défense ont fait valoir que l’homme qu’elle avait vu sur la piste n’était pas Clegg parce que les vêtements qu’il portait ne correspondaient pas à la description de l’accusation.

Kathy McCormack, Associated Press