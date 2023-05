Un jury déclare un homme coupable de meurtre au deuxième degré dans le meurtre d’un parc d’État de Californie en 2018

LOS ANGELES (AP) – Un jury de Los Angeles a reconnu vendredi un homme coupable de meurtre au deuxième degré dans la mort par balle d’un père qui campait avec ses filles et des tentatives de meurtre des deux jeunes filles, le tout dans un parc populaire en Californie du Sud.

Anthony Rauda a mortellement tiré sur Tristan Beaudette à la tête alors que le père de 35 ans campait dans une tente avec ses filles le 18 juin 2018.

Le jury a exonéré Rauda d’une accusation de meurtre au premier degré, mais l’a reconnu coupable d’une infraction au deuxième degré. Il risque 40 ans de prison à perpétuité et sera condamné le mois prochain.

Une condamnation pour meurtre au premier degré oblige le gouvernement à prouver l’intention et la préméditation. Le meurtre au deuxième degré ne l’est pas.

Beaudette a été tué à Malibu Creek State Park, à environ 48 kilomètres à l’ouest du centre-ville de Los Angeles. Ses filles, alors âgées de 2 et 4 ans, n’ont pas été blessées mais ont été considérées comme des victimes de tentative de meurtre. Le jury a condamné Rauda pour les chefs d’accusation liés aux filles, mais a jugé que Rauda n’avait pas agi volontairement pour les tuer ou avec préméditation.

Rauda avait renoncé à son droit de comparaître devant le tribunal et n’était pas présent pour le verdict vendredi. Les procureurs ont refusé de commenter le résultat.

« J’apprécie à quel point le jury semble avoir été prudent », a déclaré l’avocat de Rauda, ​​Nicholas C. Okorocha, après le verdict. « Le jury a fait du bon travail en étant prudent et soucieux des détails. »

Rauda a fait face à huit autres chefs de tentative de meurtre et à cinq chefs de cambriolage dans une série de fusillades et d’effractions qui ont commencé en 2016. Il a été déclaré non coupable dans sept des chefs de tentative de meurtre.

Le jury l’a reconnu coupable des accusations de cambriolage, ainsi que de tentative de meurtre pour avoir délibérément tiré sur un homme qui se rendait à un plateau de tournage quelques jours avant le meurtre de Beaudette. Le conducteur n’a pas été blessé.

Rauda a été arrêté fin 2018 dans un ravin près du parc avec un fusil dans son sac à dos.

Le parc a été temporairement fermé après le meurtre. Une grande partie du parc, qui a servi de décor à des films et à des émissions de télévision telles que « MASH », a été carbonisée par des incendies de forêt.

Rauda a déjà purgé une peine de prison d’État pour possession d’explosifs et plus tard pour possession d’une arme chargée, ce qui est illégal pour les personnes condamnées pour crime. Il était en probation au moment de son arrestation, ont indiqué les autorités.

La rédactrice d’Associated Press Stefanie Dazio à Los Angeles a contribué.

Andrew Dalton, Associated Press