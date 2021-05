Un jury de Rome condamne à vie des hommes américains pour avoir tué un policier

ROME – Un jury en Italie a condamné deux amis américains lors du meurtre en 2019 à Rome d’un policier dans le cadre de la démolition tragique d’un petit trafic de drogue qui a mal tourné, les condamnant à la prison à vie maximale.

Plus de 12 heures après le début des délibérations, le jury de deux juges et de six civils a rendu mercredi soir des verdicts et des peines qui ont déclenché un halètement collectif dans la salle d’audience: Finnegan Lee Elder, 21 ans, et Gabriel Natale-Hjorth, 20 ans, anciens camarades de classe de la La région de San Francisco a été reconnue coupable de meurtre et de quatre autres chefs d’accusation et a reçu la peine la plus sévère d’Italie, la réclusion à perpétuité.

Chacun avait été accusé d’homicide, de tentative d’extorsion, d’agression, de résistance à un agent public et de port d’un couteau de type attaque sans motif valable. Le juge président Marina Finiti a annoncé que le jury les avait déclarés coupables de toutes les charges retenues dans l’acte d’accusation.

Les procureurs ont allégué que Elder avait poignardé le vice-brigadier Mario Cerciello Rega 11 fois avec un couteau qu’il avait emporté avec lui lors de son voyage en Europe et que Natale-Hjorth l’avait aidé à cacher le couteau dans leur chambre d’hôtel. En vertu de la loi italienne, un complice d’un meurtre présumé peut également être inculpé de meurtre sans avoir matériellement commis le meurtre.

Le 26 juillet 2019, le meurtre de l’officier du corps de police paramilitaire des Carabinieri a choqué l’Italie. Cerciello Rega, 35 ans, a été pleuré en tant que héros national.

La veuve de l’officier tué, qui tenait une photo de son mari décédé en attendant le verdict, a fondu en larmes et a serré dans ses bras son frère, Paolo.

«Son intégrité a été défendue», a déclaré Rosa Maria Esilio à l’extérieur de la salle d’audience, entre des sanglots. «Il était le fils de tout le monde, le Carabinier de tout le monde. C’était un mari merveilleux, c’était un homme merveilleux, un serviteur de l’État qui mérite respect et honneur.

Alors que les accusés étaient conduits hors de la salle d’audience pour être ramenés dans leurs cellules de prison, le père de Elder, Ethan Elder, a crié: «Finnegan, je t’aime. Alors que les parents quittaient la salle d’audience, à l’approche de minuit, sa mère, Leah Elder, s’assit sur un trottoir, l’air étourdi, tenant sa tête.

L’un des avocats d’Elder, Renato Borzone, a qualifié les verdicts de «honte pour l’Italie».

Un avocat de Natale-Hjorth, Fabio Alonzi, a déclaré qu’il était sans voix, tout comme son client. Natale-Hjorth était « complètement choqué, il n’arrêtait pas de me dire qu’il ne comprenait pas. »

Dans la salle d’audience de Natale-Hjorth, qui a la nationalité italienne et américaine, se trouvaient son père et son oncle, qui vit en Italie.

Cerciello Rega était récemment revenu d’une lune de miel lorsqu’il a été affecté avec son partenaire, l’officier Andrea Varriale, à donner suite à une tentative d’extorsion signalée. Ils sont allés en civil et, pour des raisons jamais claires dans les témoignages au tribunal, n’ont pas apporté leurs pistolets de service en mission.

Les procureurs affirment que les jeunes Américains ont concocté un complot impliquant un sac et un téléphone portable volés après leur tentative infructueuse d’acheter de la cocaïne à 80 euros (96 $) dans le quartier de la vie nocturne de Trastevere à Rome. Natale-Hjorth et Elder ont témoigné qu’ils avaient payé la cocaïne mais ne l’avaient pas reçue.

Au cours du procès, qui a débuté le 26 février 2020, les Américains ont déclaré au tribunal qu’ils pensaient que Cerciello Rega et Varriale étaient des voyous ou des truands qui s’étaient présentés, et non des intermédiaires, pour le rendez-vous dans un endroit sombre et presque désert. rue près de leur hôtel. Les policiers en civil portaient des vêtements d’été décontractés et les accusés ont insisté sur le fait que les policiers ne montraient jamais les insignes de la police.

Varriale, qui s’est blessé au dos lors d’une bagarre avec Natale-Hjorth alors que son partenaire était aux prises avec Elder, a déclaré que les agents se sont identifiés comme des carabiniers.

Au moment du meurtre, Elder avait 19 ans et voyageait à travers l’Europe sans sa famille, un voyage que sa mère au tribunal avait dit qu’ils espéraient lui apporterait un nouveau départ dans la vie après plusieurs années marquées par des batailles contre la dépression et une tentative de suicide. Natale-Hjorth, alors âgé de 18 ans, passait les vacances d’été, comme à son habitude, chez ses grands-parents et son oncle italiens, qui habitent près de Rome.

Les adolescents de l’époque s’étaient retrouvés à Rome pour ce qui était censé être deux jours de visites et de sorties nocturnes.

Les procureurs ont allégué qu’Ancien avait poussé un couteau d’attaque de style militaire de 7 pouces (18 centimètres) à plusieurs reprises dans Cerciello Rega, qui saignait abondamment.

Elder a déclaré à la cour que le lourd Cerciello Rega, en train de se bagarrer avec lui, était au-dessus de lui sur le sol, et il craignait d’être étranglé. L’aîné a dit qu’il avait sorti le couteau et l’avait poignardé pour éviter d’être tué, et quand l’officier ne l’a pas immédiatement laissé partir, il l’a poignardé à nouveau.

Après le coup de couteau, les Américains ont couru vers leur chambre d’hôtel, où, selon Natale-Hjorth, Elder a nettoyé le couteau puis lui a demandé de le cacher. Natale-Hjorth, qui a déclaré que même s’il ne savait pas que son ami avait apporté le couteau au rendez-vous, il a caché le couteau derrière un panneau de plafond dans leur chambre, où il a été découvert des heures plus tard par la police.

Les accusés avaient déclaré au tribunal que plusieurs heures avant le coup de couteau, ils avaient tenté d’acheter de la cocaïne dans le quartier nocturne de Trastevere à Rome. Avec l’intervention d’un intermédiaire, ils ont payé un revendeur, mais au lieu de cocaïne, ils ont reçu un comprimé ressemblant à de l’aspirine.

Avant que Natale-Hjorth ne puisse affronter le concessionnaire, une patrouille des Carabiniers distincte dans le quartier est intervenue et tous se sont dispersés. Les Américains ont arraché le sac à dos de l’intermédiaire en représailles et ont utilisé un téléphone portable qui se trouvait à l’intérieur pour organiser une réunion dans le but d’échanger le sac et le téléphone contre l’argent qu’ils avaient perdu dans le mauvais deal de drogue.

Depuis pratiquement son début, le procès se résume en grande partie à la parole de Varriale contre celle des jeunes visiteurs américains.

Des photos des jeunes mariés, avec Cerciello Rega dans son uniforme, après leur mariage, ont été largement diffusées dans les médias italiens après le meurtre et pendant le procès.

L’avocat de Elder, Borzone, a fait valoir que son client avait des problèmes psychiatriques profonds, y compris une peur constante d’être agressé.

Franco Coppi, un avocat représentant une partie de la famille de Cerciello Rega, a déclaré que la décision du jury reflétait la «gravité de l’acte, un crime atroce».

Pourtant, il a refusé de se déclarer satisfait, «parce que je ne peux m’empêcher de penser qu’une sentence aussi sévère tombe sur deux jeunes hommes dans la vingtaine».

Le jury doit exposer en détail le raisonnement de ses décisions dans un délai de 90 jours. La justification constituerait alors la base de tout appel.

Coppi, l’un des avocats de la défense pénale les plus célèbres d’Italie, a déclaré qu’il pensait qu’il n’était pas possible d’attribuer moins de culpabilité à Natale-Hjorth, même s’il n’a pas brandi le couteau, car le jury était apparemment d’accord avec les affirmations des procureurs selon lesquelles il était l’architecte du plan malheureux de récupérer leur argent de la drogue.

La journaliste d’AP Maria Grazia Murru à Rome a contribué à ce rapport.